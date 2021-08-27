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Общество27 августа 2021 13:15

В Казани Сергей Шойгу посидел в кабине Ту-160

Данные стратегические ракетоносцы модернизируют на авиационном заводе имени Горбунова в столице Татарстана
Юлия РЕВИНАЮлия РЕВИНА
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Сергей Шойгу прибыл в столицу Татарстана 27 августа.

Сергей Шойгу прибыл в столицу Татарстана 27 августа.

Фото: скриншот с видео

В ходе своей рабочей поездки в столицу Татарстана глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-22М3, которой в рамках оборонного заказа занимаются на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

Так, Шойгу посетил производственные цеха и ознакомился там с темпами, а также качеством работ. Кроме того, глава Минобороны России посидел в кабине нового Ту-160.

Сергей Шойгу побывал в кабине ракетоносца Ту-160

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