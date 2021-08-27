В Казани Сергей Шойгу посидел в кабине Ту-160

Сергей Шойгу прибыл в столицу Татарстана 27 августа. Фото: скриншот с видео

В ходе своей рабочей поездки в столицу Татарстана глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-22М3, которой в рамках оборонного заказа занимаются на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

Так, Шойгу посетил производственные цеха и ознакомился там с темпами, а также качеством работ. Кроме того, глава Минобороны России посидел в кабине нового Ту-160.

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