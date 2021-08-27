Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Казани возложил цветы к памятнику Воинам –интернационалистам

Памятник находится в парке Победы. Фото: скриншот с видео

В эту пятницу, 27 августа, в Казань с рабочей поездкой прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу. Для начала он ознакомился с ходом работ по модернизации стратегического ракетоносца, которую проводит местный авиационный завод, после заложил первый камень в строительство нового военного госпиталя, посетил выставку своих работ в Казанском Кремле, а после вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым возложил цветы памятнику Воинам –интернационалистам, который не так давно был открыт в парке Победы.