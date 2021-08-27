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Общество27 августа 2021 17:30

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Казани возложил цветы к памятнику Воинам –интернационалистам

Вместе с ним в церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Памятник находится в парке Победы.

Памятник находится в парке Победы.

Фото: скриншот с видео

В эту пятницу, 27 августа, в Казань с рабочей поездкой прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу. Для начала он ознакомился с ходом работ по модернизации стратегического ракетоносца, которую проводит местный авиационный завод, после заложил первый камень в строительство нового военного госпиталя, посетил выставку своих работ в Казанском Кремле, а после вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым возложил цветы памятнику Воинам –интернационалистам, который не так давно был открыт в парке Победы.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Казани возложил цветы к памятнику Воинам –интернационалистам