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Общество27 августа 2021 11:07

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Казань

Его на аэродроме КАПО Борисоглебское встретил президент Татарстана Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Планируется, что глава Минобороны России посетит несколько объектов. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Планируется, что глава Минобороны России посетит несколько объектов. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В эту пятницу, 27 августа, в Казань прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу. Согласно протоколу, его на аэродроме КАПО Борисоглебское встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Планируется, что глава Минобороны России посетит несколько объектов, в том числе, связанных с авиационной отраслью. В частности, Сергей Шойгу по прилету осмотрел КАЗ им. Горбунова, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

По прилету Шойгу осмотрел КАЗ им. Горбунова. Фото: пресс-служба президента Татарстана

По прилету Шойгу осмотрел КАЗ им. Горбунова. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Известно, что кроме посещения указанных объектов глава Минобороны России посетит и выставку своих работ, которая открылась в Казанском Кремле 21 августа.