"Вы ему руку сломаете!": в Набережных Челнах полицейские силой вытолкали из автобуса пассажира без маски

Другие пассажиры засняли происходившее на камеры. Фото: скриншот с видео.

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной. В Татарстане пока по примеру соседей из Ульяновской области или Чувашии не ужесточают антиковидные ограничения. Вот, видимо, в некоторых городах и расслабились. Так, в Набережных Челнах на Дне молодежи – 2021 у сцены во время выступления Niletto столпилось около 35 тысяч человек – социальную дистанцию никто не соблюдал, медицинские маски были не у всех.

После такого главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев предложил запретить в городе все массовые мероприятия. На что возразил мэр города Наиль Магдеев, заявив, что таких вводных от оперативного штаба не поступало.

Тем не менее за ситуацию с нарушением антиковидных мер во время празднования Дня молодежи – 2021 градоначальника раскритиковал президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава региона отметил, что за подобное руководители на местах несут личную ответственность. Магдеев нарекания принял.

То, что в городе начали тщательнее следит за соблюдениями антикоронавирусных мер жители татарстанского автограда заметили. Так, например, полицейские начали массово проверять пассажиров автобусов. Одна из таких проверок завершилась скандалом.

В маршрутке №7 полицейские заприметили мужчину без маски. Когда они подошли к пассажиру, тот уже успел надеть средство индивидуальной защиты. Тем не менее, полицейские попросили его покинуть салон автобуса, чтобы составить протокол. Тот отказался. В результате полицейские применили силу. Все происходящее сняли на видео и выложили в соцсети.

- В маршрутке полицейские начали новую тактику по ловле безмасочников. Они сфотографировали автобус и в кадр попал данный пассажир, видимо он был без маски, когда полицейские зашли в маршрутку он уже надел маску, но это их не устроило, - рассказал один из очевидцев происходящего.

За мужчину, судя по видео, пытались вступиться другие пассажиры. "Что же вы делаете?", "Отпустите его!", "Вы ему сейчас руку сломаете", - говорили люди, пытаясь остановить полицейских.

Мужчина до последнего держался за поручни и не хотел покидать салон автобуса. По его словам, он опаздывал и вообще не делал ничего противозаконного. Тем не менее, из автобуса ему выйти пришлось, а теперь еще предстоит и выплатить штраф.

В МВД Татарстана, комментируя произошедшее, отметили, что полицейские были вынуждены применить силу, так как пассажир ехал в автобусе без маски, что является нарушением. Кроме того, пассажир отказался добровольно покинуть салон транспортного средства.

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