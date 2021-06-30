Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов за проведение Дня молодежи – 2021

По словам главы республики каждый руководитель за нарушение коронавирусных ограничений на своей территории будет нести персональную ответственность. Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву из-за проведения в городе Дня молодежи – 2021. Во время праздника не соблюдались коронавирусные ограничения.

Сейчас проверку по данному факту проводит Роспотребнадзор республики и глава региона поручил доложить ему о ее результатах, в том числе и о том, кого именно привлекли к ответственности. По словам Минниханова, за такие нарушения каждый руководитель на своей территории будет нести персональную ответственность.

Напомним, 27 июня только на концерте Niletto на День молодежи – 2021 в Набережных Челнах около сцены столпилось около 35 тысяч человек. Там невозможно было соблюдать даже социальную дистанцию. О чем на аппаратном совещании в местном Исполкоме заявил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев. В связи с таким несоблюдением коронавирусных ограничений он предложил отменить в татарстанском автограде все массовые мероприятия.

С этим не согласился мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который заявил, что пока такого запрета от оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса не поступало.