После концерта Niletto в Набережных Челнах власти Татарстана не собираются запрещать массовые мероприятия

На тех же концертах при этом нужно строго соблюдать все предписания Роспотребнадзора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 1 июля, во время брифинга руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что после концерта Niletto в Набережных Челнах в республике не собираются запрещать массовые мероприятия на открытом воздухе. Но при этом, по словам Галимовой, нужно строго соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

Напомним, в татарстанском автограде на Дне молодежи – 2021 у сцены во время выступления Niletto столпилось около 35 тысяч человек – социальную дистанцию никто не соблюдал, медицинские маски были не у всех. После такого главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев предложил запретить в городе все массовые мероприятия. На что возразил мэр города Наиль Магдеев, заявив, что таких вводных от оперативного штаба не поступало. Тем не менее за ситуацию с нарушением антиковидных мер во время празднования Дня молодежи – 2021 градоначальника раскритиковал президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава региона отметил, что за подобное руководители на местах несут личную ответственность. Магдеев нарекания принял.