В Ульяновской области вводят Covid-free зоны: пускать в кафе и рестораны будут только привившихся от коронавируса

Посещать заведения общепита смогут только жители региона с прививкой или подтверждением отсутствия болезни. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ситуация с коронавирусом в Ульяновской области остается напряженной. Вот уже больше недели среднесуточный прирост заболевших Covid-19 в регионе превышает 100 человек. Как итог - в области вводят новые коронавирусные ограничения.

- Показатели заболеваемости COVID-19 в регионе продолжают увеличиваться. За последнюю неделю этот уровень вырос на 9,5%. Мы не будем вводить «локдаун», но необходимо усилить действующие ограничительные меры, - заявил врио губернатора региона Алексей Русских.

Новые правила вступят в силу с 30 июня. В период до 31 июля допускается проведение массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек в помещении и на улице, при условии соблюдения требований Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологических требований, а также ограничений и правил, установленных настоящим Указом.

Предлагается полный запрет работы детских игровых комнат в торговых центрах. Ограничивается проведение ночных мероприятий в общепите, караоке-залах и боулинг-клубах с 00.00 до 7.00. За несоблюдение требований на индивидуальных предпринимателей будет наложен штраф в первый раз – 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - до 300 тысяч рублей. Далее суммы взысканий будут гораздо выше.

Еще одним нововведением станет формирование на территории Ульяновской области свободных ковид-зон. Посетить такие заведения - кафе и рестораны - смогут только жители региона с прививкой или подтверждением отсутствия болезни.

В регионе остаётся в силе требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Граждане обязаны использовать СИЗы в общественных местах и общественном транспорте. Предусмотрено усиление контроля за соблюдением масочного режима в местах приобретения товаров и услуг.

- Главной задачей остаётся вакцинация жителей. Нам необходимо вакцинировать не менее 60% населения для достижения коллективного иммунитета. Нужно открыть дополнительные пункты для прививок в Правительстве региона и министерствах, усилить темпы вакцинации на промышленных предприятиях, - отметил Алексей Русских.

По информации областного Минздрава, за последнюю неделю в регионе ускорены темпы вакцинации до трех тысяч человек в сутки. Всего для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать более 595 тысяч человек. Первый компонент прививки уже получили 178 404 жителя (порядка 30%). Полностью завершили процедуру вакцинации 137 797 ульяновцев. С начала прививочной кампании в регион поступило более 194 692 комплектов вакцины. Для проведения прививочной кампании работают мобильные бригады. Всего ими осуществлено 1226 выездов, из которых 482 - на предприятия, где вакцинировано 17 185 сотрудников. Кроме того, задействованы мобильные ФАПы для отдалённых сел, проводится вакцинация пациентов при выписке из стационаров.

- К нам поступает много вопросов в социальных сетях и на «горячие линии» от желающих привиться вакциной «КовиВак». Для решения вопроса её поставки достигнута договорённость с федеральным ведомством. При наращивании темпов производства эта вакцина будет поступать в регион в числе приоритетных, - сказала Анна Минаева.

Учитывая динамику роста заболеваемости, также принято решение снова перепрофилировать терапевтический корпус ЦК МСЧ под госпитальную базу для пациентов с коронавирусом. Таким образом, коечный фонд ковидных госпиталей увеличится на 195 до 1305 коек.

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