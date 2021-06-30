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Общество30 июня 2021 18:31

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил на критику президента Татарстана Рустама Минниханова

Речь идет о нареканиях по поводу нарушения коронавирусных ограничений во время празднования в городе Дня молодежи – 2021
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Градоначальник согласен с замечанием главы региона. Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Градоначальник согласен с замечанием главы региона. Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Во время обхода объектов строек в Набережных Челнах мэр города Наиль Магдеев прокомментировал критику своей работы со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова. Напомним, она касалась нарушений коронавирусных ограничений во время проведения в татарстанском автограде Дня молодежи – 2021, когда на концерте Niletto около сцены столпились 35 тысяч человек. Там не шло речи даже о соблюдении социальной дистанции.

По словам Магдеева, на замечания президента республики соответствующим образом реагирует - исправляет. Как пояснил мэр, никто не ожидал, что на празднике будет так много людей.