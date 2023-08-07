Суд оставил пожизненный приговор Галявиеву, напавшему на гимназию №175 в Казани

7 августа в нижегородском суде была рассмотрена апелляция по делу вооруженного нападения на гимназию №175. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В этот понедельник, 7 августа, четвертый апелляционный суд общей юрисдикции Нижнего Новгорода рассмотрел заявление адвоката Ильназа Галявиева, который был приговорен Верховным судом Татарстана к пожизненному заключению за нападение на гимназию №175 в Казани. Защитник Рустам Нурахметов по видеосвязи просил отменить этот приговор. В чем ему было в итоге отказано. Галявиев будет отбывать пожизненный срок. К слову, в отличии от своего адвоката, он не участвовал в процессе даже по видеосвязи. Сейчас осужденный находится в СИЗО Казани.

В свою очередь Нурахметов заявил о том, что он считает нерешенным вопрос о психическом состоянии своего клиента. Хотя после двух проведенных судебно-психиатрических экспертиз Ильназа Галявиева все же признали вменяемым.

Домыслы адвоката полностью отверг прокурор Сергей Лукоянов. Он отметил, что при назначении наказания Верховный суд Татарстана учел все обстоятельства. Поэтому за хладнокровное убийство учителей и детей Галявиев заслуживает самого сурового наказания.

В итоге нижегородский суд встал на сторону прокуратуры и оставил приговор о пожизненном заключении без изменений. При этом и это решение может быть обжаловано. Теперь уже в судебной коллегии Верховного суда России и в течение ближайших шести месяцев, сообщает КП-Нижний Новгород.

Напомним, 13 апреля спустя почти два года после стрельбы в гимназии №175 в Казани ее организатору Ильназу Галявиеву огласили приговор о пожизненном заключении в колонии особо режима. В своем последнем слове он просил у всех прощения и обещал все оплатить, за счет продажи своей книги. Однако потерпевшие уверены, что читать ее никто не будет, а денег от Галявиева им не надо, так как это не вернет убитых им детей.

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