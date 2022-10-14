В этой колонии свой пожизненный срок отбывают убийцы и насильники. Фото: пресс-служба УФСИН

«Черный дельфин» в Соль-Илецке - одна из самых крупных в стране исправительных колоний для пожизненно осужденных. На сегодняшний день здесь, в ИК-6 содержатся 619 приговоренных к пожизненному лишению свободы. Сюда этапируют террористов, серийных убийц и маньяков, совершивших страшные преступления. Мы расскажем вам о том, как отбывают пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» самые жестокие преступники из Татарстана.

Кто из татарстанских преступников пожизненно заключен в «Черном дельфине»

Радик Галиакберов - лидер ОПГ «Хади Такташ»

Радик Галиакберов по кличке «Раджа» был лидером казанской ОПГ «Хади Такташ», существовавшей с 1982 по 1999 года. В суде было доказано 12 убийств, совершённых группировкой. Хотя, по одной из версий, на счету членов ОПГ около 50 смертей.

Ринат Фархутдинов по кличке «Ринтик»

Пожизненный приговор вынесли еще одному члену ОПГ «Хади Такташ» - Ринату Фархутдинову по кличке «Ринтик». Его, в том числе, признали виновным и в попытке убить директора спорткомплекса УНИКС в 1999 году. Считался штатным киллером группировки.

Виталий Веревкин

Обычное застолье в одном из частных домов Чистополя обернулось настоящей трагедией. Девушка и ее сожитель пригласили к себе в гости друзей: к хозяйке дома пришла 32-летняя подруга со своей трехлетней дочерью, а к мужчине - 24-летний друг Виталий Веревкин. После ссоры он убил их всех.

Шавкат Миндияров по кличке «Джокер»

В ночь на 22 июля 2015 года, Шавкат Миндияров прогуливался по Набережным Челнам. В одной из многоэтажек он увидел открытую створку балкона на втором этаже и пробрался внутрь квартиры. Он жестоко расправился со Светланой Дивеевой, ее 38-летним сыном Сергеем и младшим братом женщины - Валерием Страховым.

Фаррух Ташбаев

В феврале 2013 года в Набережных Челнах по дороге из школы домой пропала ученица 2 класса Василиса Галицына. Вместе с полицией на поиски вышло около 1000 волонтеров. Девочку нашли мертвой.

По подозрению в этом преступлении был задержан уроженец Узбекистана Фаррух Ташбаев, который сначала признался во всем, а потом, оказавшись в СИЗО, отказался от своих показаний. Теперь мужчина отбывает пожизненное наказание в «Черном дельфине».

К слову, компанию им в будущем может составить и Ильназ Галявиев, который напал в Казани на гимназию №175, тогда погибли дети и их учителя. Его дело недавно было направлено на рассмотрение в Верховный суд Татарстана. Исходя из совершенного молодым человеком, ему явно грозит пожизненный срок.

Как сидят заключенные татарстанцы в тюрьме «Черный дельфин»

Тюремные камеры в «Черном дельфине»

В камере живут от одного до четырех заключенных. Фото: пресс-служба УФСИН.

Так, как же живут самые страшные преступники Татарстана в колонии для заключенных пожизненно? В камере располагаются от одного до четырех осужденных. Соседей назначают - по характеру совершенных преступлений. Расписание дня суровое. Подъем в шесть утра и зарядка. Включается музыка.

В колонии есть все режимы содержания заключенных. Фото: пресс-служба УФСИН

Проснувшись, осужденные сразу же заправляют нары, и до отбоя им нельзя на них садиться или ложиться. По этой причине освобожденные от труда весь день снуют по камере, имеют право только присесть за стол, чтобы почитать.

В «Черном дельфине» трудятся большинство заключенных. Не работать можно только осужденным пенсионного возраста и инвалидам. На время к труду не привлекаются те, кто только попали в колонию и те, кто наказаны за нарушение режима.

Колония обеспечивает себя всем необходимым.

На двери каждой камеры изображено фото заключенных, проживающих в ней, и подробное описание преступлений, которые они совершили.

Так выглядят описания на дверях камер. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Душ, библиотека, прогулки в «Черном дельфине»

Пожизненно заключенные могут два раза в неделю сходить в душ и погулять ежедневно полтора часа. Прогуливаются они тоже в камерах на верхних этажах барака. Наверху — решетка, конвой и крыша. Свет и воздух в камеры поступают, но неба над головой не видно. На самой территории колонии — чистота и порядок. Обшарпанных стен и неприятного запаха здесь нет.

В колонии также имеется храм и две библиотеки. Особенно популярна здесь юридическая литература.

На территории «Черного дельфина» имеется храм. Фото: пресс-служба УФСИН.

Свидания в «Черном дельфине»

Пожизненно осужденные имеют право на свидания, в том числе длиною в три дня. Находятся и такие люди, которые несмотря на зверские преступления и отговорки, регулярно навещают заключенных и даже регистрируют браки.

Пытаются ли сбежать из «Черного дельфина»

В колонии случаев нападения на сотрудников или попыток сбежать вспомнить не могут. Побег из «Черного дельфина» невозможен, поэтому никто и не пытается.

Название «Черный дельфин» колония получила от журналистов, которые обратили внимание на символичный фонтан, установленный в учреждении. Фото: пресс-служба УФСИН

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