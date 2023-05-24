«Это длилось недолго»: как «поволжский маньяк» Радик Тагиров душил свою жертву

Радик Тагиров убивал своих жертв с помощью удушающего приема. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В среду, 24 мая, в Верховном суде Татарстана состоялось очередное заседание по уголовному делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова, который обвиняется в совершении более 30 убийств. Жертвами становились исключительно женщины пожилого возраста. При этом, если ранее он признал свою вину, то на суде начал отказываться от этих показаний. Говорит, что в те или иные моменты, мол, был у родителей, в компьютерном клубе или у друга.

В этот раз на процесс повторно была приглашена судмедэксперт Аделя Шарафутдинова. По ее словам, было назначено несколько экспертиз, в ходе которых предстояло изучить, как именно «поволжский маньяк» убил одну из пенсионерок. Согласно выводам эксперта, пожилая женщина умерла от удавления. Об этом говорили множественные кровоизлияния и переломы хрящей гортани. Напомним, по версии следствия, занимавшийся в детстве дзюдо Тагиров, для начала применял к своим жертвам удушающий прием.

- Множественные кровоподтеки говорят о воздействии пальцев рук или кистей. Локтевое воздействие не исключено, так как на передней левой ключице имеются кровоизлияния на мягких тканях и сломан щитовидный хрящ. Вероятнее всего это длилось недолго. Возможно, уже после этого был захват шеи пальцами, - пояснила судмедэксперт.

При этом Шарафутдинова считает, что нападавший находился спереди жертвы, когда душил ее пальцами. На это указывают кровоподтеки на передней части грудной клетки пенсионерки.

- Основные признаки говорят о давлении кистями рук. Для меньшего сопротивления жертвы оказывалось давление локтями или коленом. Сзади такого упора быть не могло, так как нет следов, - заключила Аделя Шарафутдинова.

Напомним, по версии следствия, Тагиров продумывал процесс убийства в течение целого года и только потом начал совершать преступления. Основным его мотивом считается нажива на фоне употребления наркотиков и спиртного. Радику Тагирову грозит пожизненное заключение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram