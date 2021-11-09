В Казани «поволжскому маньяку» предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании более 30 пенсионерок

Сейчас мужчина находится под стражей. Фото: соцсети

Похоже это был последний выезд на место преступления, которое было совершено в Казани много лет назад. 38-летний местный житель все рассказывал и рассказывал следователям жуткие подробности совершенного им над одной из многих своих жертв. После этого ему официально было предъявлено заключительное обвинение.

Но мужчина и сам давно не отпирается и сознается в убийстве более 30 пенсионерок, некоторых из них он изнасиловал. Это тогда прозванный «поволжским маньяком» наводил ужас на целый федеральный округ, а теперь на допросе льет слезы и раскаивается. А было бы так, если бы его все же не поймали?

ЕГО БОЯЛИСЬ В ПОВОЛЖЬЕ И НА УРАЛЕ

Более 10 лет назад в Казани, по версии следствия, мужчина расправился с 11 пенсионерками. Отличительная черта – он душил своих жертв, в том числе и поясом от их же халата. Когда такие же убийства стали происходить в других городах Приволжского федерального округа, а также в Челябинске и Екатеринбурге, правоохранители начали подозревать, что имеют дело с одним и тем же маньяком. Но поймать его все никак не удавалось. После того, как он «засветился» на одной из камер видеонаблюдения, установленной в подъезде очередной жертвы, преступник, кажется, залег на дно.

Но убийства продолжились, в других городах. Лишь спустя много лет он завел отношение с женщиной, жил и работал слесарем в казанском поселке Дербышки. Никто бы так и не узнал о его списке страшных деяний, если бы не 10 тысяч проведенных генетических экспертиз. С одного из мест преступления изъяли биологический след подозреваемого, который правоохранители сравнивали со множеством людей. И вот кропотливая работа дала свои результаты. Полиция срочно выехали по нужному им адресу и задержали «поволжского маньяка» на глазах его удивленной сожительницы.

Вот тут и полились из мужчины и слова раскаяния, и те самые слезы. Сквозь них он объяснял следователям, что душил пенсионерок, чтобы они долго не мучились. Вот только зачем он при этом насиловал их, так пояснить и не смог.

СЛЕПОЙ СВИДЕТЕЛЬ

Почти всем жертвам «поволжского маньяка» было за 80. Как он выходил на них, сначала было непонятно. Лишь когда соседи убитых пенсионерок начали вспоминать о незнакомом мужчине, который ходил по подъезду и представлялся работником ЖЭУ, ситуация понемногу начала проясняться. По словам свидетелей, этот мужчина расспрашивал всех о том, кто и с кем живет. Как считают правоохранители, при этом он еще несколько дней следил за своей жертвой и только после этого совершал нападения.

- Стучался в дверь, представлялся электриком, сантехником, почтальоном, представителям какой-нибудь коммунальной службы, и ему открывали. Уже в квартире выбирал удобный момент и нападал на своих жертв. Душил их, как правило, руками, фартуком, веревкой, ремнем, проводом от утюга, да всем, что попадалось под руку. После этого забирал вещи и драгоценности и уходил, заперев дверь на ключ, - рассказывают правоохранители.

В основном все же «поволжский маньяк» забирал наличные и ювелирные украшения. К слову, поймать его или приблизиться к этому был шанс еще в Казани, где мужчина начал свою жуткую серию.

Дело в том, что после его нападения выжила 83-летняя женщина. Она потеряла сознание и показалась злоумышленнику мертвой. Он оставил ее и начал обыскивать квартиру, забрал 30 тысяч рублей, сберкнижку и ушел, по привычке закрыв за собой дверь на ключ.

Но хоть эта пенсионерка и осталась жива, помочь следователям она, увы, не могла. Из-за своей слепоты в столь почтенном возрасте она не разглядела нападавшего.

ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Потянулись годы кошмара, который творился в городах руками «поволжского маньяка». Пока отрабатывались различные версии, эксперты сравнивали по ДНК те самые биологические следы с одного из мест преступления. Время играло против правоохранителей. Было даже объявлено вознаграждение за информацию о преступнике, убивающем пенсионерок – обещали один миллион рублей. Но все безрезультатно. Не помогал ни составленный фоторобот, ни видео с камер наблюдения, ни возросшая до 3 миллионов сумма вознаграждения.

Правоохранителям удалось составить фоторобот подозреваемого.

Личность подозреваемого так и осталась бы в тайне, если бы не генетическая экспертиза. Она то в итоге и сыграла против так называемого «поволжского маньяка». Мужчину до сих пор держат под стражей и вскоре должны доставить в суд, где он ответит перед законом.