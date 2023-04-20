«Замыкался и плакал»: как происходило задержание «поволжского маньяка» Радика Тагирова

В Верховном суде Татарстана состоялось очередное заседание по делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В четверг, 20 апреля, в Верховном суде Татарстана состоялось очередное заседание по делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова, который обвиняется в убийствах более 30 жертв пожилого возраста.

Напомним, что серия загадочных убийств пожилых женщин началась в Казани еще в 2011 году. В разные периоды времени была совершена жестокая расправа над 11 пенсионерками. В каждом из этих убийств был один и тот же почерк. Жертвы были задушены в собственных квартирах, в основном поясами от их же домашних халатов. Сам подсудимый свою вину признал еще во время следствия.

Задержали Тагирова только в декабре 2020 года. Его удалось найти благодаря сданным анализам родителей подсудимого. Они объявили сына в розыск и в ходе исследования выяснилось, что по генотипу Радик именно то лицо, которого разыскивали по делу о массовом убийстве пенсионерок. Повторный анализ был взять в ноябре 2020 года. Тогда результаты показали 99,9% сходства. Спустя пару дней, а именно 1 декабря, была создана группа по его задержанию. Его руководителем был бывший полковник полиции Марсель Гафаров. Радик Тагиров момент проживал в Дербышках в пятиэтажном кирпичном доме на первом этаже, с сожительницей и маленьким сыном. Около шести утра они были на месте.

- Мы постучали, и он сам открыл двери. На нем была теплая одежда, видимо он собирался на работу. Тагиров сразу сказал, что у него дома спят дети и жена. Я попросил его выйти. После узнал, здесь ли он живет и попросил у него паспорт. Тагиров, не закрывая двери, показал нам его. Убедившись, что это он, задержали его и привезли в мой кабинет, - рассказал в суде Гафаров.

После этого правоохранительные органы предоставили информацию о задержании Тагирова Москве. При этом в этот период никаких недозволенных методов на подсудимого оказано не было. Они понимали, что это за личность, а также следили за тем, чтобы он никак себе не навредил. Для этого при передвижении его аккуратно удержали с обеих сторон, чтобы он не дай бог не ударился или не поцарапался. Все это было зафиксирована на видеокамеру.

Поэтому в кабинете полковника Тагиров сидел в окружении пяти-шести правоохранителей, в том числе и сам тогда еще действующий полковник полиции Марсель Гафаров. До приезда следователей из Москвы никто задержанного не допрашивал. Единственное, что у него спросили, понимает ли он, за что его привезли в полицию Тагиров сказал, что понимает, а потом начал вспоминать как бродяжничал в Казани и Москве, а также про конфликт с родителями. Говорил все это, склонив голову вниз, иногда начинал плакать, а иногда просто молчал.

- Тагиров во время опроса замыкался и плакал, и так по кругу. По его рассказам, он как-то даже ночевал вместе с одной из убитых им в Казани пенсионерок. Тогда я ему сказал, что он духовитый, ведь все бояться мертвых, к тому же могли прийти родственники. Ценные вещи он забирал, чтобы после приобрести наркотики и еду, - пояснил бывший полковник полиции.

В этот день Тагиров принял все, как должное. Он знал за что его задержали. Вел он себя крайне спокойно, быстро оделся и вышел из квартиры. В итоге его поместили в изолятор временного содержания.

- Все было проведено по-человечески. Ему дали время одеться, никого из членов его семьи не разбудили. За порог его дома никто не переступал. Из квартиры его вытащили за руку. Сопротивления подсудимый не оказывал, - отметил член оперативной службы Роман Новиков.

В тот день они сидели друг против друга. Неожиданно Тагиров признался, что ему жалко, что он не увидит, как вырастит его ребенок. Вину свою он не отрицал. Минуть десять после этого, по словам полицейского, задержанный находился в подавленном состоянии.

- Говорил, что не мог смотреть в глаза своих жертв. А совершал убийства по причине, что «они и так старые», - рассказал Новиков.