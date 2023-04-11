Занимался дзюдо, лучше всего получался удушающий прием: детство «поволжского маньяка» Радика Тагирова

Тагиров дал признательные показания сразу после задержания. Сейчас спустя более двух лет следствия он начал отказываться от своих слов. Фото: скриншот с видео

«Поволжский маньяк», который в течение 10 лет наводил ужас на все Поволжье и Урал, в детстве занимался спортом и даже занимал призовые места. Напомним, став взрослым Радик Тагиров начал охотиться на пожилых женщин. По версии следствия, на его счету более 30 убийств пенсионерок, которые он совершал в разных городах. К каждой своей жертве он применял свой коронный удушающий прием, а чтобы добить, в качестве удавки применял подручные средства: пояс от домашнего халата, шнурки или провода.

Сейчас в Верховном суде Татарстана идет процесс по громкому делу «поволжского маньяка». В ходе него были оглашены интересный факты из жизни и детства Радика Тагирова.

На суде мужчина поворачивается спиной к присутствующим и прячет лицо. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

НАРКОТИКИ НАЧАЛ ПРОБОВАТЬ ЕЩЕ В ШКОЛЕ

Родился Радик Тагиров в полной семье в деревне Киндери Советского района Казани. Через несколько лет он вместе с отцом, матерью и сестрой переехали в Дербышки. Там жила его бабушка со стороны отца. Какие были взаимоотношения у родителей, мужчина уже не помнит.

В школе Радик Тагиров начал заниматься дзюдо и тхэквондо. На соревнованиях даже два раза занимал призовое третье место. Лучше всего у него получался именно удушающий прием. О спортивной карьере он перестал думать с седьмого класса, когда начал нюхать клей. В школе Тагиров доучился до девятого класса. При этом в последний год обучения начал пробовать алкоголь и наркотики.

- После употребления спайса начал чудить. Мог домой не возвращаться, - следует из допросов Радика Тагирова.

ПОМЕНЯЛ ФАМИЛИЮ

В 16 лет он поменял паспорт. Заодно решил сменить и фамилию. Взял мамину девичью, стал Тагировым. Все из-за отца. Тот, мол, часто выпивал и дебоширил в семье. Когда Тагирова молодым забрали в армию, ему полгода не давали в руки оружие. По результатам медкомиссии, у него были психологические проблемы. У Радика Тагирова наблюдался невроз, он не мог спокойно сидеть на одном месте. Возможно, это причина была в употреблении запрещенных веществ.

Уже в 2005 году Тагиров был осужден за незаконный оборот оружия. После отбывания срока завел семью. Но она вскоре распалась. Он мало зарабатывал, из-за чего в доме часто происходили ссоры. Пришлось уйти жить к родителям.

ПЕРВОЕ УБИЙСТВО

В 2011 году Тагиров познакомился с мужчиной по имени Григорий, с которым вместе он снова начал употреблять запрещенные вещества. Наркотики не покупал, его ими угощали. Жил у того же Григория. Иногда ночевал на улице, в основном в Советском и Кировском районах Казани.

Так он и оказался на улице Светлая, где убил первую пенсионерку. Примерно через один-два месяца совершил второе убийство пожилой женщины – на улице Батыршина. Он слышал, что тело быстро нашли, поэтому боялся, что его скоро поймают.

По улицам не бродил, передвигался на общественном транспорте, засиживался в компьютерных клубах, никому о своих делах ничего не рассказывал. По словам Тагирова, удовольствия от убийств пенсионерок он не получал, ему нужны были лишь деньги. Он их тратил на еду, алкоголь и наркотики. В 2012 году в одном из компьютерных клубов Радик Тагиров познакомился с некой Гузелью. Между ними завязались романтические отношения. Пара даже как-то вместе встретила Новый год. Он, видимо, боялся, что нечаянно взболтнет во время встречи о том, что совершил, поэтому сильно не сближался с той, которая его выбрала.

- Бывало, что я сутками сидел в компьютерном клубе, а Гузель говорил, что уехал на командировку, - сейчас рассказывает Тагиров на суде, он утверждает, что тогда работал охранником.

Женщина его подкармливала, но все без толку. Радик нет, нет, но продолжал жить на улице. Даже 8 Марта он не провел с Гузелью весь день, как того предполагают романтические отношения. Вместо этого он пошел на очередное убийство. Следуя из допросов Радика Тагирова, тот день он хорошо запомнил.

Он зашел в дом на улице Гвардейская. Выслеживаемая им пенсионерка не сразу открыла дверь квартиры, как потом расскажет Тагиров следователям, она была глухонемой. Не дождавшись он начал подниматься на этаж выше, как услышал звук открываемой двери. Мужчина тут же вернулся. Ему долго пришлось объяснять пожилой женщине, что он якобы работник коммунальных служб и ему надо пройти внутрь квартиры. Оказавшись там, Радик Тагиров применил свой коронный удушающий прием, а после окончательно лишил пенсионерку жизни с помощью пояса от ее же халата. Забрав из квартиры две тысячи рублей и ушел. Эти деньги Тагиров планировал потратить на новую одежду.

- Перестал убивать, когда прекратил прием наркотических веществ. Вину признаю и раскаиваюсь. Сразу не сдался, так как хотел еще пожить, - заявил сразу после задержания Радик Тагиров.

МЕНЯЛ ТЕЛЕФОНЫ, НЕ ЗВОНИЛ ДАЖЕ РОДИТЕЛЯМ

Согласно его показаниям, перед убийствами он употреблял наркотики. Но при этом он помнил, что нужно соблюдать конспирацию. Менял номера мобильного телефона, да и сам аппарат тоже. Перед очередным убийством отключал его и оставлял в тайнике на улице. Не звонил он по телефону даже своим родителям. Боялся, что его так вычислят правоохранители.

Следовал из города в город, то на общественном транспорте, то на попутках. Там, где он бывал, находили задушенных пенсионерок. Выбирал самых беспомощных. Некоторым из убитых было уже под 90 лет. Забирал из квартир деньги и уходил. Тогда-то все и начали говорить о «поволжском маньяке». Все убийства были как под копирку. Добрался Радик Тагиров и до Урала. Побывал и в Москве.

- Там для бездомных предоставляли бесплатную еду и место для ночлега. Со временем познакомился с распространителями рекламы. Подрабатывал у них, - теперь рассказывает мужчина на суде.

В столице он познакомился с продавцами курительной смеси. По словам Тагирова, тогда ее можно было распространять на законных основаниях. Начал снимать комнату в гостинице. К нему в гости приходили две новые его знакомые. Как отметил Радик Тагиров, они в итоге отобрали у него деньги и покалечили.

Согласно же прежним показаниям подсудимого, в свое время в Москве он даже работал в строительной сфере – занимался установкой дверей. За информацией в СМИ о себе не следил. Лишь однажды ему попалось на глаза сообщение, что одна из его первых казанских жертв выжила. Речь идет о 83-летней женщине, которая просто потеряла сознание. Тогда Тагиров еще не проверял, дышит ли еще задушенные им пенсионерки.

К сожалению, тогда выжившая женщина ничем не смогла помочь следствию. Она была слепа, поэтому не знала, как выглядит нападавший.

ВЕРНУЛСЯ В КАЗАНЬ

«Поволжского маньяка» активно искали правоохранители, тогда даже обещали 3 миллиона рублей за информацию о преступнике. Радик Тагиров был в курсе этого, но все равно в 2019 году решается вернуться в Казань. Поселился в поселке Дербышки, нашел сожительницу, она родила ему ребенка, а он стал работать слесарем.

Несмотря на то, что Тагиров вроде бы окончательно залег на дно, его поиски не прекращались. Его вычислили по оставленному им на одном из мест преступлений биологическому следу. Было проведено несколько десятков тысяч тестов и потрачено огромное количество времени, пока ДНК не совпало. Радика Тагирова задержали в декабре 2020 года. На одном из первых допросов ему задали вопрос, почему он именно душил своих жертв. Тагиров ответил, потому что так бесшумно, быстро и безболезненно.

Сейчас на суде он отказывается от своих показаний. Так как, якобы, следствие оказывало на него психологическое давление.

- Меня заставляли говорить те вещи, которых быть не могло. Я не был в этих городах, - заявляет сейчас Радик Тагиров.