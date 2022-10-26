В Верховном суде Татарстана «поволжский маньяк» Радик Тагиров отказался признавать свою вину в серии убийств пенсионерок

Мужчина по прежнему прячет от всех свое лицо и отказывается общаться с прессой. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В среду, 26 октября, в Верховном суде Татарстана закончилось оглашение обвинений Радику Тагирову. Ему, более известному в народе как «поволжскому маньяку», вменяют 31 одно убийство, три покушения на него, а также 33 разбоя.

И если ранее, еще во время следствия, Тагиров сознался во всем перечисленном, то теперь на суде он вдруг заявил о том, что не признает свою вину.

- Это его позиция, будет допрос по каждому эпизоду. Там и станет известно, почему он до этого признавал свою вину, а сейчас отказывается. По предварительной версии, в ходе расследования на него оказывали сильное давление, - заявил адвокат подсудимого Марат Аширов.

По его словам, на суде Тагиров еще назовет тех, кто оказывал на него это давление. Есть вероятность того, что в этом будут обвинять одного из представителя правоохранительных органов.

Адвокат подсудимого заявил, что на суде будет проведен допрос по каждому эпизоду содержащемуся в уголовном деле.. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

БЫЛ ПОД НАРКОТИКАМИ И ПОДЖИГАЛ ВЕЩИ

В свою очередь во время оглашения обвинения Тагирову стало известно, что в большинстве случаях он нападал на беспомощных пенсионерок находясь в наркотическом или алкогольном опьянении. При этом, по версии следствия, как именно Тагиров будет это делать, он продумывал в течение целого года и только потом начал совершать убийства. Основным его мотивом считается нехватка денег на фоне употребления наркотиков и спиртного.

Как следует из материалов уголовного дела, Радик Тагиров рассчитал, что лучше всего нападать на пенсионерок, которые живут в хрущевках и в квартирах, расположенных не выше 3 этажа. Такие параметры позволяли злоумышленнику быстро покинуть место преступления, оставаясь незамеченным. Ему не приходилось ездить в лифте со случайными свидетелями и спускаясь с верхних этажей сталкиваться с соседями.

На суде также было оглашено, как именно Тагиров проникал в квартиры своих жертв. После слежки за ними, он приходил под видом коммунального работника якобы для проверки вентиляционной шахты. Убедившись, что жертва одна, он, по версии следствия, душил их при помощи подушки, электрического провода, шнурка, фартука или пояса от халата.

После убийства забирал с собой ценные предметы и деньги. В итоге его добычу правоохранители оценили в более чем полмиллиона рублей. При этом злоумышленник всегда брал ключи пенсионерок и запирал за собой все двери двери, чтобы жертву не обнаружили слишком быстро и все следы преступления исчезли со временем.

И еще одна немаловажная деталь, которая стала известна только на суде, в трех квартирах, где Тагиров совершал убийства, он в состоянии наркотического опьянения еще и поджигал вещи. К счастью, к пожарам это не привело, так как уходя злоумышленник запирал двери и нужное количество кислорода для активного горения в жилье не проникало. Кстати, один раз он так обронил на месте преступления зажигалку и платок. Именно с них криминалисты сняли биологические следы, которые сыграли ключевую роль в расследовании уголовного дела о неуловимом «поволжском маньяке».

Отметим, как подсчитало следствие, свои нападения Тагиров совершал с 5 марта 2011 года по 5 октября 2013 года на территории Приволжского центрального и Уральского федерального округов. Так, в Казани за ним числится девять жертв, в Нижнекамске – одна жертва, в Нижнем Новгороде – две жертвы, в Уфе – четыре жертвы, в Волжске – одна жертва, в Ижевске – три жертвы, в Саратове – одна жертва, в Москве – две жертвы, в Перми – две жертвы, в Чебоксарах – две жертвы, в Самаре - две жертвы, Екатеренбурге – две жертвы, в Челябинске – две жертвы, в Иванове – одна жертва. Только троим из них удалось выжить.

Следующее заседание суда по делу «поволжского маньяка» состоится 8 ноября. На нем рассмотрят все описанные выше эпизоды. Сторона обвинения предложила начать с убийств, совершенных в Казани.

КОНЕЦ ПУТИ

В течение нескольких лет «поволжский маньяк» держал в страхе чуть ли не всю Россию раз за разом выходя на свою охоту. Несмотря на то, что он даже попадал в объектив видеокамер, установить личность злоумышленника правоохранителям никак не удавалось. За информацию об убийце пенсионерок пообещали даже три миллиона рублей, но никто так и дал наводки.

В итоге сыграли те самые биологические следы с то самой зажигалки, которую Тагиров обронил на одном из мест преступления. После более 10 тысяч сравнений ДНК «поволжского маньяка» совпало с ДНК ранее судимого за кражу Радика Тагирова.

За информацию о преступнике даже объявляли награду в три миллиона рублей.

К этому времени он, видимо, уже окончательно залег на дно. Обосновался в казанском поселке Дербышки, устроился работать слесарем и даже завел подругу, которая родила ему сына.

Полиция пришла за Тагировым рано утром 1 декабря 2020 года. Узнав за что его взяли, мужчина не стал отрицать своей вины. Начал рассыпаться в раскаяниях и заявлял, что убивал пенсионерок, чтобы они не мучились слишком долго, мол, им не было больно. Но несмотря на все это Радику Тагирову все равно грозит пожизненное заключение. Может поэтому он подумал, что ему нечего терять, и сейчас на суде решил отказаться от своих признаний.

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