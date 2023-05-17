Прыгал с балкона и поджигал квартиры: как «поволжский маньяк» Радик Тагиров путал следы

Его жертвами становились женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В среду, 17 мая, в Верховном суде Татарстана продолжился процесс по делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова. Напомним, он обвиняется в более чем в 30 убийствах и в не меньшем количестве разбойных нападений. Жертвами подсудимого становились беззащитные женщины в возрасте от 75 до 90 лет. И если ранее он признался во всех своих преступлениях, то на суде он начал отказываться от своих слов и утверждать, что на на него якобы оказывали психологическое давление.

- Не помню совершал ли убийства в Чебоксарах. Я помню, что совершал, но не помню обстоятельств произошедшего, время и дату, - сказал Тагиров. - В Иваново совершил одно убийство. В Нижнем Новгороде - одно убийство. Не помню расположения дома, возможно прыгал с балкона, был третий или четвертый раз. Какую-то (жертву – Ред.) ударил молотком, она пришла в себя. Поджигал (квартиры, в которых были совершены убийства – Ред.) в Уфе и Екатеринбурге. На ночь оставался два раза максимум, не помню где. Не могу объяснить почему поджигал.

«Я ЕГО ХОРОШО ЗАПОМНИЛА»

Что же касается якобы давления или насилия в отношении подсудимого после его задержания, то на прошлом заседании суда были оглашены свидетельские показания правоохранителей, которые пришли за ним в квартиру. По их словам, они понимали с кем имеют дело и смотрели, чтобы он даже сам себе не смог навредить. А в эту среду заслушали в качестве эксперта врача-судмедэксперта Аделю Шарафутдинову.

- Я видела Тагирова один раз по долгу службы. Поступил звонок от руководителя о освидетельствовании гражданина, это был конец рабочего дня. Его привезли под конвоем в наручниках. Освидетельствование проводила я, все просмотрела. О физическом насилии не сообщал. Мы всегда спрашиваем об этом и о болезнях. Я его хорошо запомнила, так как таких личностей приводят редко, - рассказала эксперт.

Отметим, Радика Тагирова следователи и оперативники искали более десяти лет чуть ли не по всей России. Так, в 2011 году Тагиров расправился в Казани с 11 пенсионерками, потом стал совершать нападения в Самаре, Ижевске, Перми, Екатеринбурге, Челябинске и другим городам ПФО, а также Урала. Однако в сентябре 2012 года в Уфе злоумышленник засветился на одной из камер видеонаблюдения в подъезде, после чего затаился на долгие годы.

По версии следствия, убивал он своих жертв с помощью удушающего приема, а после использовал в качестве удавки подручные средства, чтобы точно убедиться, что пенсионерки мертвы. При этом в детстве Радик Тагиров увлекался дзюдо и у него лучше всего получался именно этот прием, который он использовал в своих преступлениях.

Задержали Тагирова только в декабре 2020 года, по ДНК образцу, который он оставил на одном из мест преступлений - совпадение 99,9%. Во время опроса, Радик Тагиров замыкался и плакал.

К этому времени он успел осесть в казанском поселке Дербышки, где работал слесарем, встречался с женщиной, у которой от него родился ребенок. Тагиров вел жизнь чуть ли не примерного семьянина, его сожительница ничего не знала о его темном прошлом. Мужчине грозит пожизненное заключение. Возможно, именно поэтому он ссылается на якобы оказанное на него во время следствия давления и вдруг плохую память - все это только затягивает процесс и отдаляет сроки оглашения сурового приговора.

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