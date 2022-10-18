В Казани стартовал суд над «поволжским маньяком» Радиком Тагировым

В суде мужчина тщательно скрывал от всех свое лицо. Натянул капюшон и надел медицинскую маску. Фото: Лев ИЛОНОВ

В этот вторник, 18 октября, в Верховном суде Татарстана, который расположен в Казани, стартовал процесс по громкому делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова. Сейчас он находится под стражей. Судье предстоит рассмотреть 749 томов уголовного дела, повествующих о зверствах жителя Татарстана. Ему вменяют 64 эпизода. Только 31 из них - это убийства, 3 – покушение на убийство, а остальное - разбой. Сам Тагиров еще во время следствия признал свою вину в совершенных преступлениях.

Когда его доставили в зал суда, он всячески отказывался от общения с прессой. Тщательно прятал свою лицо под капюшоном и одел медицинскую маску. В первый день процесса начали зачитывать состав преступления, а также перечислять потерпевших. Две из них явились в суд, который на этом этапе проходит в закрытом режиме.

НАЧАЛО ПУТИ «ПОВОЛЖСКОГО МАНЬЯКА»

Напомним, серия загадочных убийств пожилых женщин началась в Казани еще в 2011 году. В разные периоды времени была совершена жестокая расправа над 11 пенсионерками. В каждом из этих убийств был один и тот же почерк. Жертвы были задушены в собственных квартирах, в основном поясами от их же домашних халатов. Правоохранители поняли, что имеют дело с серийным убийцей.

И тут случилось то, что могло помочь поймать преступника. Одна из жертв – 83-летняя женщина, смогла выжить после нападения. Когда «поволжский маньяк» душил ее она потеряла сознание и он решил, что женщина мертва. Он забрал из ее квартиры около 30 тысяч рублей, сберкнижку и ушел, аккуратно закрыв за собой входную дверь.

Вот только, эта удача обернулась для правоохранителей очередным тупиком. Выжившая пенсионерка была слепа и не смогла описать напавшего на нее мужчину.

По Казани начал распространятся страх. Горожане боялись, особенно за своих престарелых родителей. В это момент убийца, видимо, почуял, что привлек к себе слишком много внимания, то залег на дно. Но, похоже, долго сдерживать себя не мог и уехал из Казани. Тут и началась новая серия убийств пенсионерок. Каждая из них была задушена, а из их квартир пропала незначительная наличность и личные вещи.

Так, после Татарстана «поволжский маньяк» начал орудовать в Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

КАК НАПАДАЛ

Нет, нет, а Тагирова видели соседи жертв, прямо накануне убийств. Однако их показания не помогли правоохранителям установить личность злоумышленника. Хоть мужчина и выглядел подозрительно, но все почему-то сразу теряли к нему интерес, когда он представлялся сотрудником ЖЭУ. После этого никого даже не настораживало, что «коммунальщик» подробно расспрашивал о живущих в доме людях.

Как считают правоохранители, именно так «поволжский маньяк» выбирал своих жертв. Находил одиноких пенсионерок. После этого несколько дней следил за ними, выбирал момент и нападал. Проникал в квартиры все так же – представляясь работником ЖЭУ.

Один раз Тагиров попал в объектив видеокамеры, которую жильцы установили в подъезде. Но и по ее записям не удалось установить личность «поволжского маньяка». Лица было не разглядеть. Удалось создать только примерный фоторобот.

За информацию о преступнике обещали три миллиона рублей.

Предполагаемый преступник был объявлено в розыск.

КАК ПОЙМАЛИ

Время играло против правоохранителей. Подозреваемых все не было. В один из моментов за информацию о преступнике даже объявили награду – три миллиона рублей. Но и это не помогло его найти. Оставалась одна надежда – ДНК злоумышленника, которую он оставил на одном из мест преступления.

Поиски «поволжского маньяка» продолжались. Было проведено более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и, в конце концов, его нашли.

Радика Тагирова задержали рано утром 1 декабря 2020 года в казанском поселке Дербышки. Узнав за что его взяли, ранее судимый за кражу мужчина не стал отрицать своей вины. Расплакался и, раскаиваясь, заявил, что убивал пенсионерок, но лишь для того, чтобы они не мучились слишком долго. Он думал, что им не больно.

Уйдя на "покой" мужчина завел семью и ребенка, он его все равно нашли и задержали.

Отметим, что перед своим задержанием Тагиров уже перестал убивать. Начал встречаться с женщиной, у которой к тому моменту уже был ребенок. После появился еще один, уже от Радика Тагирова. Сам мужчина вел жизнь чуть ли не примерного семьянина, его сожительница ничего не знала о его темном прошлом. Он даже устроился работать сантехником. Сейчас же Радику Тагирову грозит пожизненное заключение.

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