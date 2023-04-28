На суде следователи рассказали о допросах «поволжского маньяка» Радика Тагирова

За убийство более 30 пенсионерок мужчине грозит пожизненное заключение. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховном суде Татарстана продолжается процесс по делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова, обвиняемого в совершении более 30 убийств женщин пожилого возраста. Эти нападения он осуществлял с 5 марта 2011 года по 5 октября 2013 года на территории Поволжья и Урала. Свою вину мужчина не признает, мало того он заявил, что правоохранители якобы оказывали давление.

На очередном заседании выступили следователь-криминалист Александр Котерев и старший следователь Дмитрий Мясников. Они проводили допрос Тагирова и проверку его показаний на месте преступления. По словам Котерова, подсудимому необходимо было время, чтобы все вспомнить.

Сперва с ним провели беседу, в ходе которой выяснилось, где все происходило и в какой период. После уже шел допрос, Тагиров давал показания. Если он не мог назвать адрес, то место преступления выявляли по различным приметам. В в некоторых случаях приходилось даже распечатывать карту, на которой Радик Тагиров оставлял свои пометки.

- Он назвал ориентиры, туда мы и прибывали. Тагиров сам показывал, как и куда идти. Например, в Чебоксарах сказал нам проехать к самому большему торговому центру. Далее указал на ближайший переулок, куда мы свернули, показал дом и подъезд, где было совершено убийство. К месту второго преступления мы шли пешком. Даже приходилось поспевать за ним, так как шел Тагиров очень быстро. Он мог остановиться, засомневаться, а потом подойти поближе и, наконец, узнать дом, - рассказал Александр Котерев.

Как заявил на суде следователь-криминалист, Тагиров также смог вспомнить схему своего передвижения по Челябинску. Тогда, он сообщил следователю, что был в этом городе один раз, а место преступления находится рядом с т-образным перекрестком, где еще имеется некий герб. По этим описаниям, следователь смог сразу понять, о чем говорит Тагиров. Утверждается, что помощь в этом ему не оказывалась, все детали мужчина вспоминал самостоятельно.

Однако однажды он все же ошибся. В Марий Эл указал не тот дом. Тогда следователь предложил ему зайти в подъезд и осмотреться.

- Добровольно давал показания, рядом всегда присутствовал адвокат. Никаких жалоб и заявлений от него не поступало. Никакого давления в моем присутствии на него не оказывалось, - пояснил Котерев.

Сам Тагиров сейчас на суде заявляет, что следователь ему якобы подсказывал куда идти. В ответ на это Котерев пояснил, что он мог лишь предложить подняться или спуститься вниз на этаж, чтобы Тагиров все отчетливо вспомнил.

- В Нижнекамске он ориентировался на трамвайные пути. Мы поехали в промышленную зону, потом вернулись обратно. Объективно показывал все, что вызвало удивление даже у меня, - пояснил следователь-криминалист.

Несколько вопросов у Радика Тагирова возникло к старшему следователю Дмитрию Мясникову. В 2020 году он его допрашивал, ознакамливался с экспертизами и документами дела. При этом до проведения данного процесса Тагиров никаких заявлений не писал и не жаловался на телесные повреждения.

Мясников проводил проверку показаний на месте в Кирове, Нижнем Новгороде, Москве, Самаре и Екатеринбурге. На месте подсудимому предлагалось вкратце изложить с привязкой местности из того, что он помнит. Исходя из его историй и описаний следственная группа выезжала к объекту. При этом ему давали время осмотреться.

- В Екатеринбурге он смог назвать район и описал здание. Отметил, что рядом с местом преступления находятся трамвайные пути, церковь. На схеме ему не показывали куда ехать, - рассказал в зале суда Мясников.

В ответ на его слова Тагиров высказался, что пути следования обсуждались уже заранее и весь маршрут был показан на ноутбуке старшего следователя. По словам подсудимого, иначе он не мог сразу увидеть нужный дом.

- Мне подсказывали весь маршрут. Так, с помощью кашля давали понять, куда смотреть. Однажды во время дачи показаний на месте я указал на первый подъезд, а мы пошли ко второму. В тот момент Мясников подбежал ко мне и сказал подойти ко второму, - пояснил Тагиров.

На вопрос стороны обвинения о том, точно ли следователь произнес эти слова, Тагиров засомневался и дал неоднозначный ответ. Также он заявил, что ему запретили уединяться с адвокатом, изъяли всю технику и документы. Вернули это все лишь спустя девять месяцев.

- Для встречи с родственниками мне приходилось со всем соглашаться, - заявил Тагиров.

Мясников пояснил, что кашель – это нормальная реакция организма. Это не было сделано с целью подсказать что-то. В тот момент, когда Тагиров шел к подъезду, следователь лишь прошел мимо него и ему подсказки не давал. Сторона обвинения заметила, что к первому подъезду они и не походили, а сразу остановились между первым и вторым подъездом. Тагиров с этим не согласился.

Неудачная попытка совершить преступление

В Уфе в одном из подъездов квартир по улице Калинина камеры видеонаблюдения смогли зафиксировать Радика Тагирова. Это произошло 26 сентября 2012 года. Тогда днем ближе к обеду местная жительница Анна Фукалова возвращалась с продуктового магазина с огромным пакетом. По ее словам, у подъезда стоял незнакомый парень ростом около 170 сантиметров. В руках он держал документы. Между ними состоялся короткий разговор, в результате которого 80-летняя женщина узнала, что незнакомец занимается проверкой вентиляций.

- Я открыла своим ключом двери подъезда, он зашел впереди меня. У него вся одежда была черной. Когда я поднималась, он спустился ко мне и спросил не помочь ли донести пакеты, я отказала. В тот день дома находилась внучка, - рассказала во время дачи показаний пенсионерка.

Пожилая женщина только занесла пакеты в дом, не успев закрыть за собой дверь, Тагиров сразу же оказался внутри квартиры. Она не стала выгонять его, так как он сказал, что будет проверять вентиляцию. Тогда Фукалова сразу позвала внучку, которая сопроводила мужчину до кухни. Они обменялись пару фразами, и Тагиров сразу же покинул квартиру.

Согласно данным видеокамеры, после этого мужчина поднялся верх по лестничной площадке, а спустя пару минут спустился вниз и покинул здание. Камеры зафиксировали время его прихода в 15:21.

- На видео не я. В данный период времени я находился в Москве, раздавал визитки. На видео никого не узнаю, - заявил Тагиров.

Напомним, ранее мы рассказали о детстве «поволжского маньяка» Радика Тагирова.

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