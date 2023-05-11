«Даже в семьях, где все живы – остался шрам»: спустя ровно два года со стрельбы в казанской гимназии №175 прошел траурный митинг

11 мая 2021 года в результате нападения были убиты семь детей и двое педагогов, множество людей пострадало. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

11 мая 2021 года – был одним из обычных рабочих дней после майских праздников, но не для учеников гимназии №175 Казани. Когда школьники сидели в классах за учебниками недалеко от учреждения прогуливался Ильназ Галявиев, который готовился воплотить свой жуткий план. До этого дня он был обычным 19-летним выпускником той же гимназии. По словам бывшего директора школы Амины Валеевой, Ильназ не был плохим учеником, проблем с ним никогда не возникало. Такого же мнения и его соседи, которые описывают его как тихого и спокойного мальчика. В результате Галявиев убил семь учеников и двух педагогов.

С момента стрельбы в гимназии №175 прошло два года. Родители, близкие, друзья, сотрудники школы и ученики собрались в учебном заведении все вместе, чтобы отдать дань памяти людям, которых уже не вернуть. Среди них оказались и заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова, глава Советского района города Роман Фатхутдинов, секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина и имам-хатыйб мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин, сыновья которого в момент стрельбы были в гимназии - один из мальчиков пострадал.

Вход в казанскую гимназию №175 только по спискам

С утра всех собравшихся у школы впускали четко по спискам, чтобы никто лишний не прошел на территорию гимназии. Как рассказал «КП-Казань» один из охранников, даже цветы можно было передавать только через учителей. Их возложили в Саду памяти, который был разбит в образовательном учреждении и посвящен погибшим в тот роковой день.

Также рядом со зданием дежурила патрульная машина полицейских. Отметим, что все эти меры были оправданы, так как в годовщину трагедии казанские школы массово получили угрозы.

- Школы проверили, чтобы убедиться в безопасности учеников, - сообщили в мэрии города.

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Основная часть траурного митинга состоялась на открытой спортплощадке гимназии. Ведущие с теплыми словами вспоминали бывших учеников и учителей, которых не стало. В их честь детьми был поставлен танец «Ангелы». Один из приглашенных - известный исполнитель татарской эстрады Ришат Тухватуллин - выразил слова соболезнования родным пострадавших и погибших.

- Родителям хочу пожелать терпения. У каждого эта трагедия оставила боль в душе и сердце, - сказал певец.

Он исполнил лирическую песню «Кая?» («Где?»). Эта композиция была выбрана не зря, ведь она о жизни с неизвестным ни для кого исходом. Об этом говорят эти строчки: «Кая кая бара икэн бу донья. Кем язмышы кемнэр кулында» - «Куда катиться этот мир? В чьих руках наша судьба?». Отметим, что Ришат Тухватуллин написал песню сразу после случившейся трагедии, но исполнил ее на публике впервые.

Завершился траурный митинг поминальным обедом в гимназии, где имам-хатыйб мечети «Гаиля» читал Коран, а также совершил дуа по безвинно погибшим ученикам и учителям гимназии.

Траурный митинг прошел на спортивной площадке гимназии №175. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

«Он будет жить, а эти ребята, учителя уже нет»

В честь памяти одна из матерей бывших учеников гимназии №175 принесла цветы. На глазах ее были слезы. Хоть школа и поменяла свой облик, воспоминания об этом дне не перестанут тревожить. По словам Алены Рябовы, в тот день, 11 мая 2021 года, она вместе со своим четырехмесячным младенцем прибежала, как только узнала о стрельбе. Женщина видела, как спасают школьников. В тот день она испытала огромный страх. Ее дети тогда учились в 9 и 11 классах. Учителя их благополучно эвакуировали. Но сразу Алена их не смогла найти, так как детей вывели с другой стороны гимназии.

- Каждый год - это напоминание о том, что нужно ценить жизнь. Главное, чтобы данный урок пошел всем на пользу: школам, детским садам. Элемент безопасности не должен оставаться чисто на бумаге. В этом случае были промахи. Поэтому теперь для меня безопасность – это превыше всего, - заявила Алена Рябова.

Напомним, за нападение на гимназию и убийство людей Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному заключению. Ему также предстоит выплатить по искам потерпевших 22 миллиона рублей. Но не для каждого это стало справедливым наказанием.

- Он будет жить, а эти ребята, учителя уже нет. В их семьях большое горе. Даже в семьях, где все живы – остался шрам на всю жизнь. У меня учились там двое детей. Я каждый день благодарю Бога, что они живы, - говорит Алена Рябова.

Напомним, адвокат убийцы детей Галявиева обжалует пожизненный приговор своего клиента.

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