В Казани в годовщину стрельбы в гимназии №175 школы массово получают угрозы

Школы проверяют, чтобы убедиться в безопасности учеников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани 11 мая, в годовщину стрельбы в гимназии №175, школы массово получают угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Татарстана.

- Сразу в несколько школ сегодня поступили сообщения с угрозами, - уточнили в мэрии. - Школы проверяют, чтобы убедиться в безопасности учеников.

Напомним, что ровно два года назад Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Тогда погибли девять человек, семь из которых дети.

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