«Мне не хватило прыжков»: Как в Казани прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе

Шоу состоялось 26 апреля. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В среду, 26 апреля, в Казани на «Татнефть Арене» прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Праздник фигурного катания открыла победительница финала гран-при России 2023 года Аделия Петросян. Юная фигуристка из команды Тутбердизе исполнила сложный элемент - каскад из четверного флипа и тройного риттбергера.

После Петросян свое мастерство показал самый юный участник шоу, победитель первенства России 2023 года Арсений Федотов. Ему только 15 лет, но уже в столь юном возрасте он способен легко и непринужденно исполнить тройной аксель. Также он владеет тремя различными четверными прыжками.

Юному фигуристу всего 15 лет. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Затаив дыхание, зрители ждали следующую участницу шоу – чемпионку России 2023 года Софью Акатьеву. Она начала свое выступление со сложнейшего каскада прыжков - четверной тулуп+тройной тулуп, потом исполнила в каскадах тройной лутц и тройной тулуп, а также тройной флип и тройной сальхов через ойлер. В завершении номера Софья прыгнула тройной лутц. В итоге номер был выполнен чисто, о чем говорили восторженные аплодисменты. Отметим, что девушка имеет татарские корни. Ее мама Альбина родом из Казани. При этом еще недавно 15-летнюю воспитанницу Этери Тутберидзе включили в топ самых состоятельных фигуристок России. Акатьева попала в лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30» по версии журнала Forbes.

Душевный и трогательный номер показала Алина Загитова. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Душевный и трогательный номер показала Алина Загитова, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она исполнила чувственный танцев под песню Александы Кузнецовы «Молчи и обнимай меня крепче». Хотя и один из прыжков не удался, и фигуристка упала, это никак не повлияло на качество выполнения последующих элементов.

Сама Загитова из Ижевска, но еще в младенчестве она вместе с семьей переехала в Татарстан, где провела детство, впервые встала на коньки. Фигуристка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, победительницей финала Гран-при. Накануне стало известно, что она стала амбассадором компании Татнефть.

«Я БЛАГОДАРЮ МАМУ ЗА ТО, ЧТО ОТПУСТИЛА МЕНЯ В МОСКВУ»

По словам ведущего программы Максима Транькова, он получил звание «Заслуженного тренера» благодаря своей спортсменке, которой он безумно гордится. Это Евгения Тарасова, которая вышла на лед со своим партнером Владимиром Морозовым. Они являются трехкратными чемпионами России, двукратными чемпионами Европы, двукратными серебряными призерами чемпионата мира, двукратными серебряными призерами олимпийских игр в Пекине. Они также чисто откатали свою программу, исполнив две поддержки, во время одной из которых Тарасова находилась вниз головой, а также эффектный выброс.

- Вы так классно встречаете спортсменов, мы это чувствуем, за что вам огромное спасибо. Татарстан для нас имеет особое значение, особенно для меня, за то, что он подарил мне такую замечательную партнершу. Она начинала заниматься фигурным катанием именно здесь и в 14 лет ее одну мама отпустила в Москву, заниматься парным катанием. Для спортсменов всегда волнительно, когда на трибунах сидят родители, - отметил Владимир Морозов.

Чисто откатали свою программу Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Продолжила уже речь сама Тарасова обратившись к маме, которая сидела на трибуне.

- Я благодарю маму за то, что отпустила меня в Москву, - сказала фигуристка

По ее словам, ей приятно выступать в родных стенах и выразила слова благодарности публике за поддержку.

Одним из ярких и долгожданных выступлений стал номер Камилы Валиевой, которая является уроженкой Казани. В данное время ей принадлежат все возможные рекорды в фигурном катании. На шоу она представила номер в образе готичной Уэнсдей. Платье с паутиной, длинная челка и грозный взгляд, что не оставило без впечатлений ни одного зрителя.

- Последнее выступление Камилы Валиевой очень впечатлило. Мне нравится, как она выполняет тройной аксель, четвертной тулуп. Также мне нравятся Анна Щербакова и Аделия Петросян. Они умные, талантливые и очень красивые девочки. Они меня вдохновляют, поэтому я начала заниматься спортом. Насчет нового образа Валиевой могу сказать, что ей не очень подходит такой мрачный образ, мы привыкли к нежным образам. Такой стиль скорее больше подошел бы Александре Трусовой, - отметила одна из юных поклонниц фигурного катания.

Поразило выступление Камилы Валиевой не только юных зрителей, но и людей старшего возраста. По словам поклонницы фигурного катания Резеды Саттаровой, команда Тутберидзе состоит из чемпионов и ее любимых фигуристов.

- Единственное, чего мне не хватило - это прыжков. Так хотелось увидеть побольше вращений. Их поменьше, но это не умаляет их достоинство, все выполнено красиво. Мы наблюдали за высоким уровнем скольжения, они просто летают на льду. Это их мастерство просто поражает, - поделилась впечатлениями Резеда Саттарова.

Одним из ярких и долгожданных выступлений стал номер Камили Валиевой. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Второе появление Валиевой ознаменовалось короткой программой из олимпийского сезона. Даже спустя время этот номер совсем не устарел и выглядел свежо, ярко. Камила растворилась в музыке, выполняя изящные элементы. Но, а третье выступление прошло под хит Бейонсе, причем Камила вышла на лед вместе с Анной Щербаковой и Алиной Загитовой.

Весь зал после ее выступлений восторженно аплодировал. А в конце шоу все хором поздравили Камилу Валиеву с днем рожденья, которое она отметила в день своего выступления в родной Казани – 26 апреля. На льду вместе с командой они посмотрели видеоролик поклонников, после чего на лед был вынесен праздничный торт.

Отметим, Камила Валиева родилась в Казани 26 апреля 2006 года. С 3,5 лет она занималась гимнастикой, балетом, фигурным катанием. С помощью физической нагрузки родители пытались поддержать ее здоровье. В десять лет она бросила все секции и с головой ушла в одиночное катание. Вдохновило ее на этот шаг землячка Алина Загитова и Аделина Сотникова. Тогда с родителями девушка перебралась в Москву, сменила несколько тренеров по фигурному катанию. И в 2018 году она оказалась под крылом Этери Тутберидзе.

Зрители внимательно наблюдали за шоу. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

После завершения программы фигуристы пробовали выполнить поставить рекордные прыжки. Так, четвертной тулуп смогла выполнить Камила Валиева, четверной и тройной тулуп каскад, тройной аксель – Софья Акатьева, четвертной тулуп, четвертной сальто - Евгений Семененко. Не с первого раза получилось сделать четвертной флип у Аделии Петросян, но благодаря поддержке тренера она смогла это сделать.

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