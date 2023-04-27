Алина Загитова на шоу в Казани упала с тройного флипа

Шоу состоялось в Казани 26 апреля Фото: Даниил ОПАРИН

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова упала во время своего номера на шоу «Чемпионы на льду» в Казани. Спортсменка исполнила тройной флип, но после приземления не удержалась на ногах. В остальном номер фигуристка исполнила безукоризненно, правда, на прыжки больше не заходила.

Шоу состоялось в Казани 26 апреля. Помимо Загитовой на нем выступила действующая чемпионка России Софья Акатьева, которая исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, Камила Валиева, Аделия Петросян, пара Тарасова/Морозов и другие спортсмены.

Алина Загитова родилась в Ижевске, но еще в младенчестве она вместе с семьей переехала в Татарстан, где провела детство, впервые встала на коньки. Она – обладательница всех самых значимых титулов в фигурном катании – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России, победительница финала Гран-при.

Накануне стало известно, что Загитова стала амбассадором компании Татнефть.

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