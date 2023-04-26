Что произошло после ледового шоу команды Тутберидзе в Казани

Олимпийская чемпионка отметила свой день рожденья в Казани, где родилась и начинала заниматься фигурным катанием. Фото: Артем КИЛЬКИН

В эту среду, 26 апреля, в Казани на «Татнефть-Арене» прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В нем приняли участие такие именитые фигуристы как, Алина Загитова, Анна Щербакова, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Камила Валиева.

Программу начала 15-летняя действующая чемпионка России Софья Акатьева, которая блестяще исполнила каскады из четверных и тройных тулупов. Остальные участники также чисто выполнили свои номера. А Евгения Тарасова находясь на льду поблагодарила казанских зрителей за поддержку. Также она сказала слова благодарности и своей матери, которая также находилась на трибуне.

- Спасибо что отпустила в Москву, люблю тебя сильно, - еле сдерживая слезы сказала уроженка Казани Евгения Тарасова.

Но самое важное событие всех ждало сразу после ледового шоу команды Тутберидзе в Казани. Все его участники вышли на лед, чтобы поздравить Олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву – в этот день ей исполнилось 17-лет. Именно в этот день она приехала выступать в свою родную Казань, где начала заниматься фигурным катанием.

Сначала на видеокубе над катком показали видеопоздравление от болельщиков фигуристки . А потом и вовсе выкатили на лед огромный для миниатюрной чемпионки лимонный торт. Он был украшен фейерверками. Камила в шутку попыталась их задуть, как обычные свечки. После этого на лед поздравить вышла Этери Тутберидзе вместе с другими тренерами звездной команды.

Отметим, что еще до начала шоу праздничный букет в честь дня рождения фигуристки ей вручил волейболист Илья Федоров из «Зенит-Казань». В столице Татарстана он устроил для Камилы экскурсию по Центру волейбола. Федоров также пригласил ее на матчи финальной серии против «Динамо», которые пройдут 1 и 3 мая в Казани.

Напомним, за день до этого в родном городе Валиева посетила матч финала Кубка Гагарина, где «Ак Барс» одержал волевую победу над ЦСКА и оставил за собой шанс завоевать заветный Кубок.

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