Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала амбассадором Татнефти

В Альметьевске Алина Загитова провела мастер-класс для юных фигуристок. Фото: пресс-служба Татнефти

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала амбассадором компании Татнефть. Фигуристка призналась, что Татарстан для нее – особое место. Именно в Альметьевске будущая суперзвезда российского спорта сделала первые шаги в фигурном катании.

- Сегодня такое важное для меня событие! Я стала амбассадором компании моего родного региона - компании Татнефть! Татарстан для меня особое место, здесь я выросла, впервые встала на коньки. Во многом опыт, который я получила в Татарстане, помог мне стать олимпийской чемпионкой, - поделилась Алина Загитова. - Татарстан - моя родина, особенное место в моем сердце!

Также Загитова рассказала, что стала советником главы Татнефти Наиля Маганова по спортивным проектам. Она будет помогать в развитии спортивных и благотворительных проектов компании.

25 апреля в Альметьевске Алина Загитова провела мастер-класс для юных фигуристок. А в среду, 26 апреля, она примет участие в ледовом шоу Этери Тутберидзе в Казани.

Алина Загитова родилась в Ижевске, но еще в младенчестве она вместе с семьей переехала в Татарстан, где провела детство, впервые встала на коньки. Она – обладательница всех самых значимых титулов в фигурном катании – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России, победительница финала Гран-при.

Ранее мы сообщали, что фигуристка Камила Валиева болела за казанский «Ак Барс».

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