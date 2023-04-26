В Казани на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» Софья Акатьева прыгнула четвертной тулуп и тут же тройной

Юная фигуристка также является двукратной победительницей первенства России и серебряным призером первенства России среди юниоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту среду Казань принимает шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Праздник фигурного катания проходит в «Татнефть-Арене». В шоу выступают олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебряный призер первенства России среди юниоров Аделия Петросян, а также 15-летняя действующая чемпионка России Софья Акатьева.

Первой на казанский лед вышла именно Софья. Она начала свое выступление со сложнейшего каскада прыжков - четверной тулуп+тройной тулуп, потом исполнила в каскадах тройной лутц и тройной тулуп, а также тройной флип и тройной сальхов через ойлер. В завершении номера Софья прыгнула тройной лутц. В итоге номер был выполнен чисто.

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