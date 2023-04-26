В Казани на шоу Тутберидзе призеры Олимпиады Тарасова и Морозов чисто откатали свою программу

Пара вышла на лед после выступления Софьи Акатьевой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В «Татнефть-Арене» проходит шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В Казань приехали такие звезды фигурного катания, как Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, а также серебряные призеры Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Пара выступили после Софьи Акатьевой. Он также чисто откатали свою программу, исполнив две поддержки, во время одной из которых Тарасова находилась вниз головой, а также эффектный выброс.

Отметим, что Евгения Тарасова, как и Камила Валиева, тоже родилась в Казани. Мало того, Валиева в эту среду, 26 апреля, отмечает в родном городе свое день рождение. Фигуристке исполнилось 17 лет.

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