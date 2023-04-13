Психолог Полина Хабибуллина рассказала, как не допустить появление нового Галявиева

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175 насмотревшись видероликов в интернете. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Ильназа Галявиева признали виновным в нападении на казанскую гимназию №175 и убийстве девяти человек, семеро из которых были детьми. Его приговорили к пожизненному заключению, вменили заплатить штарф в 200 тысяч рублей и 22 миллиона рублей потерпевшим в качестве моральной компенсации.

Как заявили в прокуратуре Татарстана после вынесения этого приговора, Галявиев принял решение убить несколько учеников и учителей увлекшись деструктивной субкультурой. Он постоянно смотрел в интренете видеоролики о нападениях на школы, совершаемых подростками с применением оружия и взрывных устройств.

«КП-Казань» вместе с психологом Полиной Хабибуллиной разобралась в том, кто больше других подвержен деструктивным сообществам в интернете, и как родителям обезопасить своих детей от такого влияния, чтобы предотвратить появление нового Галявиева

КТО НАХОДИТСЯ В УЯЗВИМОЙ ГРУППЕ?

По словам специалиста, особенно «удобными» для деструктивных сообществ в интернете становятся дети, которые не чувствуют себя нужными в семье. Именно в таких группах им дают чувство значимости, нужности, важности и избранности.

– Деструктивные сообщества постепенно разрушают конструктивное мышление и моральные ценности ребенка, поощряют употребление алкоголя и наркотиков, воровство денег с целью последующего шантажа, если подросток захочет покинуть сообщество или рассказать родителям о своих проблемах. Манипулируя чувством стыда, подготавливается почва для принуждения к противоправным действиям (суициду, расправе над другими), аргументируя тем, что иного выхода у подростка нет, его никто не простит и не примет, после того, что он уже совершил, – говорит Полина Хабибуллина.

Самая уязвимая группа для подобных сообществ – одинокие дети, которые не чувствуют любви в семье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Получается, если родитель не уделяет ребенку должного внимания, не общается с ним и вообще не интересуется тем, что происходит в жизни чада – подросток идет искать поддержки у незнакомых и порой опасных людей. Для того, чтобы избежать подобного исхода, у родителя и подростка должны быть налажены межличностные отношения и диалог.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Если появились подозрения, что ребенок увлечен идеологией деструктивных сообществ или стал особенно скрытным, следует обратить внимание на несколько вещей.

Во-первых, тревожным звоночком, по словам Хабибуллиной, станут образцовые аккаунты в социальных сетях. Если страницы слишком «зализанные» и правильные, то высока вероятность существования тайного аккаунта в интернете, через который потенциально может вестись переписка и общение с другими членами деструктивных сообществ.

Во-вторых, родителям стоит присмотреться к поведению ребенка. Если он рисует специфическую символику (бабочек, единорогов, медуз, космос) или делает селфи на мостах, обрывах или заброшенных зданиях, то может оказаться, что подросток увлечен опасными вещами. Важно вовремя забить тревогу и в том случае, если у ребенок стал внезапно раздражаться или начал грубо относиться к близким, как например и произошло в случае с Ильназом Галявиевым.

"Зализанные" и слишком хорошие страницы в соцсетях ребенка – тревожный звоночек. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В деструктивных сообществах подростков настраивают против своих родителей, с целью изолировать их от социума и заставить чувствовать себя зависимыми от группы и важными только для ее членов.

– Стоит присмотреться к ребенку, если вдруг он начинает раздавать и дарить свои любимые вещи. Это зачастую подготовка к суициду. Также показателем того, что в жизни подростка происходит что-то страшное является нездоровый интерес к странным ритуалам, – отмечает Полина Хабибуллина.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Главный совет всем родителям подростков прост – общаться с ребенком, быть рядом и поддерживать. Не стоит слишком сильно давить на него и ругать, если он делает что-то не так: получает плохие оценки или выговоры из-за поведения в школе.

- Чтобы не упустить жизнь ребенка и его интересы, старайтесь быть на его стороне, но следите за социальными сетями и особым поведением. Не оставляйте ребенка одного с проблемами и интересуйтесь его жизнью почаще, он должен чувствовать вашу любовь, - резюмрует Полина Хабибуллина.

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