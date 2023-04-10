Чтобы выплатить по искам 101 миллион рублей, Ильназ Галявиев решил написать книгу

Галявиеву дали высказаться в Верховном суде Татарстана. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В этот понедельник, 10 апреля, в Верховном суде Татарстана завершились прения по уголовному делу Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Отметим, прокуратура попросила для него пожизненное заключение в колонии особого режима, но перед этим он должен провести первые пять лет в тюрьме. Галявиев попросил не сажать его туда, так как он активно сотрудничал со следствием. Его адвокат же просил смягчения наказания из-за болезней подсудимого. Сам же Галявиев в своем последнем слове не переставал просить прощения у потерпевших. Обмолвился он и об исках к нему на 101 миллион рублей.

- Попытаюсь закрыть все иски. Напишу книгу. Богом я не был и таковым не считаю себя, - заявил на суде Ильназ Галявиев.

Когда 11 мая 2021 года его задержали за стрельбу и взрыв в казанской гимназии №175, он в отделе полиции начал кричать, что он бог и всех ненавидит. Возможно, он хочет написать книгу именно об этом и с ее продажи выплатить компенсацию родным своих жертв.

Напомним, тогда погибли семь детей и две учительницы, были и раненные. Также серьезно пострадали школьники, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон верхних этажей гимназии и разбивались об асфальт.

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