Молодому человеку грозит пожизненный срок. Фото: соцсети

Суд над Ильназом Галявиевым, напавшим на казанскую гимназию №175 11 мая 2021 года, начнется 9 ноября. Дело будет рассматриваться в Верховном суде Татарстана.

Старт процесса должен был состоятся еще 11 мая – в годовщину трагедии. Однако его то и дело переносили, так как обвиняемый все никак не мог дочитать 310 томов уголовного дела. В какой-то момент прокуратура республики даже хотела через суд ограничить ему время на чтение материалов, но не вышло. Теперь молодой человек наконец закончил чтение.

Напомним, Галявиеву вменяют умышленное убийство девяти человек, в том числе семи детей, покушение на убийство, изготовление и незаконный оборот взрывчатых средств и взрывного устройство, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани случились утром 11 мая 2021 года. Их устроил 19-летний бывший ученик образовательного учреждения Ильназ Галявиев.

Без проблем войти в школу с ружьем парню не дал работник гимназии Мулланур Мустафин. Он первым увидел злоумышленника и попытался закрыть перед ним стеклянную дверь, за что получил заряд картечи и раненый упал на пол. Он был еще в сознании, когда Галявиев зашел внутрь и навел дробовик на его голову. Этот выстрел задел мужчину по касательной.

После взрыва самодельной бомбы в гимназии, директор по громкой связи распорядилась закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока преступник искал открытую дверь, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили два педагога. Несмотря на героизм женщин, Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8А, и открыл огонь по детям - погибли семеро.

Спустя 20 минут, к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев сдался и вышел на крыльцо. Сейчас ему грозит пожизненное заключение. В ожидании суда он находится под арестом в Казани.

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