Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на утро 13 мая 2021 года

Выпускникам школы №175, например, решили не давать отсрочки на экзаменах. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

«Комсомолка» сообщает последние новости на утро 13 мая 2021 года. Напомним, стрельба и взрыв в школе произошли утром 11 мая 2021 года. Погибли семь учеников и два педагога.

ЛЕГЛИ НА ДНО

Боятся суда Линча: Семью 19-летнего Ильназа Галявиева спрятали сразу же после стрельбы в школе Казани. Хоть парень и жил один в квартире, родственники с ним виделись практически каждый день. Сразу после произошедшего они оказались на допросе в следственном комитете Татарстана, а после исчезли из виду, будто пропали совсем. Телефоны отключены, никто не выходит в соцсети. Скорее всего их спрятали от самосуда со стороны родителей погибших детей.

ДОРОГА К ШКОЛЕ

Мимо детской площадки и под множеством камер. Стало известно, каким маршрутом Ильназ Галявиев шел в казанскую школу №175 в то злополучное утро 11 мая.

Дом №10 по улице Туганлык расположен в густонаселенном районе. Третий подъезд, где и проживал Ильназ Галявиев, находится на самом углу. Двор со скамейками и детская площадка находятся с другой стороны, так что никто там не мог видеть, как 19-летний парень выходил из дома.

Путь от дома до школы быстрым шагом – примерно 3-4 минуты. Это если по прямой. Вернее, буквой «Г». На пути следования от дома к школе всего один поворот. Выйдя из подъезда, он перешел через дорогу и прошел напротив детского сада «Тургай».

На пути от дома, где жил Галявиев, до школы всего пять домов. Камеры на домах хоть и есть, но смотрят зачастую в другие стороны. Всего корреспондент «Комсомолки» насчитал пять камер, на дорогу смотрели лишь две.

Уже около школы Ильназ минимум дважды попал в объективы уличных камер.

ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Последние новости на утро 13 мая 2021 года – среди них есть действительно хорошая. Из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Казани был выписан 14-летний мальчик, который пострадал при стрельбе в школе №175. В результате ЧП он получил сотрясение головного мозга легкой степени и ссадины лица. Но за ним асе равно по месту жительству будут следить врачи. Отметим, в ДРКБ продолжают находится еще 14 детей, пострадавших при стрельбе в школе. Их состояние оценивается как стабильное.

В больнице Казани сейчас находятся 14 детей, пострадавших в ЧП. Фото: Александр ГЛУЗ

НИКАКОЙ ОТСРОЧКИ

После стрельбы в школе №175 в Казани старшеклассникам не дадут отсрочку на экзаменах. Как заявил на пресс-конференции глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин, для них график сдачи ОГЭ и ЕГЭ не изменится.

По мнению министра, выпускники 9-х и 11-х классов этой школы полностью освоили программу в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, и по тому расписанию, которое утверждено Рособрнадзором, они будут сдавать экзамены.

На время ремонта в школе после взрыва их собираются распределить по другим школам, а тех, кто помладше, переведут на дистанционное обучение.

Обещанный ремонт в школе не повлияет на график сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Фото: Евгения БУБЛИК

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ ТАТАРСТАНА

Последние новости на утро 13 мая 2021 года – одна из них официальная. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что встретится с родителями учеников школы №175 в Казани. Правда, по его словам, произойдет это, когда все немного придут в себя после трагедии. Тогда глава республики обсудит с ними меры поддержки и выслушает.

Рустам Минниханов готов выслушать родителей. Фото: president.tatarstan.ru

ПЕТИЦИЯ

В интернете некий Антон Ароян на соответствующем интернет-портале создал петицию. После стрельбы в школе Казани, где невооруженный вахтер не смог остановить молодого человека с ружьем и был ранен, автор предлагает на законодательном уровне закрепить в образовательных учреждениях в качестве охранников сотрудников спецподразделений с табельным оружием. Только за один день петиция, которая, кстати, адресована к Госдуме, уже набрала более 11,7 тысяч подписей. И эта цифра продолжает расти.