Всегда выручала, интересовался рыбалкой: друзья и знакомые вспоминают детей, погибших при стрельбе в школе №175 в Казани

Люди массово идут к стихийному мемориалу, чтобы почтить память погибших. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Перед школой №175 в Казани стихийно собираются жители города, чтобы почтить память погибших при стрельбе учеников и преподавателей. Гвоздики несут охапками, родители привели своих детей.

Люди приносят не только цветы, но и свечи, и мягкие игрушки. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Несмотря на поздний вечер, людей так много, что сотрудникам Росгвардии приходится подпускать желающих возложить цветы, мягкие игрушки и свечи маленькими группами.

Людей так много, что подход к мемориалу регулируют сотрудники Росгвардии. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Среди девяти погибших семь детей - учащихся восьмого класса. Амир В., Алиса Г., Амир Ш. и Амир З.

- Славная девочка, единственный ребенок была у матери, - вспоминает Алису Г. мама ее одноклассницы. - Училась хорошо, была отзывчивой и очень доброй. Полкласса у нее домашнее задание спрашивали. Помните, как сами в школе учились? То не услышал, это не записал. Приходилось звонить Алисе, она всегда выручала.

В соцсетях - милая девушка под деревом, на фото - множество лайков.

Алиса всегда выручала одноклассников. Фото: СОЦСЕТИ

Лаконична страничка у Амира В. Последняя запись с фото от 7 мая. На снимке Амир стоит около воды. Из интересов школьника - все о рыбалке и снастях.

Амир В. любил рыбалку Фото: СОЦСЕТИ

Его одноклассник Амир Ш. успел сегодня в 7.11 "забежать" на свою страницу в соцсети. Но не оставил там никакого поста. 16 марта он выложил свое фото с явно для его возраста бутафорской бородой. Мальчик обладал счастливой улыбкой. Друзья и знакомые обменялись комментариями под фотографией, не веря до конца, что Амир действительно погиб.

Амир Ш. обладал счастливой улыбкой. Фото: СОЦСЕТИ

А вот Амир З. зашел в соцсети в 7.55, перед самым уроком. Еще с прошлого года на ней парень задается вопросом: "Стоит только задуматься, куда пропали 76 дней лета?"