«Они погибли в мой день рождения»: Одноклассник убитых в ходе стрельбы в казанской школе не верит в случившееся

В результате трагедии погибли 7 школьников, 18 находятся в больнице. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Первый учебный день после длинных майских выходных для учеников 175 школы Казани стал настоящей трагедией. Не успел закончиться и первый урок, как стали слышны выстрелы, а по громкоговорителю раздалось: "В школе террористы, срочно закройтесь в кабинетах".

Единственным кабинетом, который оказался открыт, стал класс, где занимались ученики 8"А". Именно туда ворвался Ильназ Галявиев и открыл стрельбу. Семь школьников погибли, от пулевых ранений скончались и двое взрослых. Еще 20 человек сейчас в больницах.

Айдар Хакимов (имя изменено) учился в 175 гимназии города Казани 7 лет, в прошлом году перевелся в другую школу. Сегодня он празднует день рождения, но его близкий друг находится в реанимации с пулевым ранением, а некоторые из бывших одноклассников погибли в ходе стрельбы в школе.

«Комсомолке» Айдар признался, что часто проводил время с ребятами из класса, даже после перехода в другую школу он оставался в близких отношениях со всеми, часто виделся и общался. Мальчики в бывшем классе Айдара особенно любили собираться вместе и играть в футбол. Ребята были дружными: регулярно ходили гулять вместе, ездили в театры, кино и развлекательные центры.

По словам Айдара все ребята были в хороших отношениях между собой, конфликтов не возникало. Одноклассник погибших также высказался о каждом:

– Амир был очень добрым и веселым человеком; Алиса – одна из самых общительных в нашем классе, она дружила, наверное, даже со всеми в школе. С Дамиром я часто сидел за одной партой и очень любил с ним разговаривать, у нас было много общих интересов. Волков Амир, как мне сказали, больше всех попал под обстрел, он всегда был смелым. Зульфия была тихоней, у нее был свой круг общения в классе. Зарипов Амир тоже всегда хорошо со мной общался, был добрым, хорошим и спокойным мальчиком, хотел стать хирургом в будущем. Ильзия – тоже тихоня в классе. Я очень хорошо с ними со всеми общался, и, к сожалению, они погибли в мой день рождения.

Кроме того, Айдар отметил, что большинство погибших детей участвовали в школьных олимпиадах, хорошо учились и были активистами во внеурочной деятельности. Так, ребята принимали участие в олимпиадах по астрономии, обществознанию, английскому языку, ОБЖ и физике.

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