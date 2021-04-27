Пожар в многоэтажке Казани произошел из-за "пиротехника-любителя"

По данным МЧС Татарстана, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем во вторник в Казани произошел пожар в квартире на втором этаже дома №29 по улице Батыршина. Плотный дым быстро заполнил подъезд. Прибывшие пожарные спасли пять человек. Их вывели по лестничному маршу при помощи масок, подсоединенных к баллону со сжатым воздухом.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

После того, как огонь был потушен, выяснилось, что пожар в двухкомнатной квартире вспыхнул из-за "пиротехника-любителя". В этот день к нему наведались правоохранители. Они получили оперативную информацию о том, что мужчина занимается изготовлением взрывчатых веществ.

Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах, мужчина уверяет, что изготавливал исключительно пиротехнику.

- В квартире сотрудники уголовного розыска обнаружили порох, патроны различного калибра и различные компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. Во время изъятия запрещенных предметов произошло их возгорание, которое было локализовано в кратчайшие сроки, - официально сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас "пиротехник-любитель" задержан и с ним разбираются полицейские.