Взрыв газа в Зеленодольске: врача, которая отказалась госпитализировать взорвавшего дом пенсионера, суд отправил под домашний арест

Врачу вменяют халатность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках расследования дела о взрыве газа в Зеленодольске суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для 54-летней Натальи Евдокимовой. Она является завотделением местного психоневрологического диспансера.

- Женщину отправили под домашний арест на один месяц и 29 дней, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, врач отказалась госпитализировать 86-летнего пенсионера. Родственники сами привезли его в медучреждение - мужчина много выпивал и начал угрожать взорвать квартиру. Но Евдокимова отпустила его домой. Мужчина вернулся в свою квартиру открыл газ, в результате чего и произошел взрыв.

Сам пенсионер погиб на месте. В больницу с различными травмами доставили шесть жильцов дома. Одна из них - 70-летняя женщина, скончалась на следующее утро.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела, в том числе и по статье "Халатность". Именно последнее и инкриминируется Евдокимовой.

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