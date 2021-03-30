Взрыв газа в Зеленодольске 29 марта 2021 года: Основной версией ЧП называют суицид

С места происшествия Фото прокуратуры РТ

В Зеленодольске продолжаются работы на месте ночного взрыва газа в девятиэтажке. Взрывная волна разрушила семь квартир, без крова над головой остались почти 20 жителей дома. Четверо из них находятся в больницах, состояние 69-летней пенсионерки оценивается как крайне тяжелое.

Погиб 86-летний пенсионер, проживавший в однокомнатной квартире на седьмом этаже. Как сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах, погибший мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Предварительно - у него были возрастные изменения психики. После смерти супруги он начал злоупотреблять спиртным и неоднократно высказывался о суициде. Сейчас в СУ СКР Татарстана начато расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Сейчас в санатории находятся 18 человек, которым были предоставлены номера - в своих квартирах они оставаться не могли. Проведенное обследование строительными специалистами жилого здания показало, что несущие конструкции не пострадали, после ремонта всем жителям разрешат вернуться домой.

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