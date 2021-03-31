Восстановление пострадавшего от взрыва газа дома в Зеленодольске может занять полгода

Около дома установили круглосуточную охрану. Фото: МЧС Татарстана

В эту среду с жильцами пострадавшего от взрыва дома в Зеленодольске встретились мэр города Михаил Афанасьев и сотрудники МЧС. Людям сообщили, что для того чтобы снова заселиться в свои квартиры нужно подождать полгода. Именно столько времени, по мнению экспертов, нужно для восстановление жилого здания. На этот же срок было принято решение отменить владельцам жилья оплату коммуналки.

Пока же жильцов по одному в течение дня заводили на 15 минут внутрь в сопровождении пожарных и полицейских. Люди забирали из квартир необходимые сейчас вещи, в том числе и лекарства.

На прошедшей встрече эксперты рассказали в каком состоянии сейчас находится дом. Так, в квартирах на нижних этажах в основном пострадали только окна. На седьмом и восьмом этаже имеются более значительные повреждения. Окончательные же выводы будут сделаны в ближайшее время.

В одной из квартир рухнул потолок. Фото: МЧС Татарстана

Пока же около дома организовано круглосуточное дежурство и охрана. Управляющая компания восстановит уличное освещение и установит систему видеонаблюдения.

Напомним, взрыв газа произошел вечером 29 марта. Пострадало семь квартир. Погибли два человека, в том числе и виновник ЧП, также пострадали пять человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.