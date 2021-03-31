По уголовному делу о взрыве газа в Зеленодольска задержали завотделением психдиспансера

Ей в рамках расследования уголовного дела хотят инкриминировать халатность. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Задержана нарколог и завотделением психоневрологического диспансера Наталья Евдокимова, сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что именно она отказалась госпитализировать пенсионера, который угрожал уничтожить свою квартиру. Что он и сделал, покинув медучреждение. В тот же вечер в многоэтажке произошел взрыв газа. В результате чего было разрушено семь квартир, сам пенсионер погиб, от травм скончалась его 70-летняя соседка. Также пострадали еще пять человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в том числе и по статье "Халатность", которую и хотят инкриминировать задержанной завотделением психоневрологического диспансера.