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Происшествия31 марта 2021 17:21

По уголовному делу о взрыве газа в Зеленодольска задержали завотделением психдиспансера

Утверждается, что именно медик отказала госпитализировать пенсионера, из-за которого взорвался многоэтажный дом
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Ей в рамках расследования уголовного дела хотят инкриминировать халатность.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Задержана нарколог и завотделением психоневрологического диспансера Наталья Евдокимова, сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что именно она отказалась госпитализировать пенсионера, который угрожал уничтожить свою квартиру. Что он и сделал, покинув медучреждение. В тот же вечер в многоэтажке произошел взрыв газа. В результате чего было разрушено семь квартир, сам пенсионер погиб, от травм скончалась его 70-летняя соседка. Также пострадали еще пять человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в том числе и по статье "Халатность", которую и хотят инкриминировать задержанной завотделением психоневрологического диспансера.

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