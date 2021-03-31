"Я боюсь туда возвращаться!"- беременная жительница взорвавшегося дома в Зеленодольске не может спать после того, что ей пришлось пережить

Наталья сейчас ждет ребенка Фото: Из личного архива героя публикации

26-летняя Наталья Чижевская - соседка из квартиры напротив того самого пенсионера, что в ночь с 29 на 30 марта стал причиной взрыва своей квартиры в девятиэтажке в Зеленодольске. Вместе с супругом и его мамой они проживали в квартире напротив, и как раз ложились спать, когда все произошло.

- Мы были в одной комнате, а наша мама в другой, дальней от этого эпицентра, - рассказала молодая женщина "Комсомолке". - Я помню громкой хлопок, и пошла волна. На нас с мужем упал шкаф, куски стены. Не знаю как, но я успела сгруппироваться - мы ждем ребенка, я нахожусь на 24 недели беременности. Просто сжалась, закрыла живот и все эти тяжести ударили в спину. Муж сразу начал интересоваться моим состоянием, но я его сразу отправила посмотреть, как там мама.

Наталья быстро сориентировалась, схватила телефон и начала вызывать спасателей и медиков, набрала "112". Ее и других жителей дома увезли в больницу. Обнаружив, что женщина находится в положении, врачи приняли решение увезти ее в РКБ: если потребуется высококвалифицированная помощь, то там ее могут оказать и врачи, и специалисты Перинатального центра. Но сейчас у женщины жалоб на какие-либо травмы нет, есть только состояние общей тревоги и печаль - днем 30 марта стало известно, что ее свекровь скончалась.

Женщина рассказала, что днем 29 марта видела соседа, он ходил в магазин и купил спиртное. Приезжали ли к ему родственники, не знает, но то, что за дедом постоянно ухаживали внуки, подтверждает. Оказывается, дети соседей давно скончались, но внуки не оставляли их. Часто приезжали, привозили продукты. Меняться все начало с того момента, как скончалась супруга пенсионера. За две недели до произошедшего взрыва сосед перестал впускать в квартиру внуков.

- Приезжала полиция, оказывается, дети сообщили о том, что пенсионер перестал открывать им дверь, и они волнуются, - вспоминает Наталья. - Сам он громко кричал через дверь, требовал, чтобы они ушли, не приходили к нему. Обвинял, что они забирают у него деньги, что приезжают только ради пенсии. Как оно было на самом деле, сказать ничего не могу. Мы жили в квартире только 1,5 года.

Сейчас квартира Чижевских и некоторых других обитателей дома на улице Ленина разрушена. Провели строительную экспертизу, несущие конструкции не повреждены. Восстановят, и можно жить дальше. Но женщина боится возвращаться туда, где ей пришлось пережить страшные минуты. Сейчас ее мучают кошмары: едва закрывает глаза, как слышит страшный грохот. Тут же просыпается, и начинает колотиться сердце. Супруг Натальи пока живет у родственников, которые приняли его на время. Через 1,5 месяца появится их сын, и вопрос о жилье встанет очень остро. Наталья надеется, что ей не придется возвращаться в тот дом, где погибла ее свекровь.