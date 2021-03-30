Взрыв газа в Зеленодольске 29 марта 2021: Пенсионера, угрожавшего устроить ЧП, отказались госпитализировать в психдиспансер

В результате взрыва пострадали 7 человек, двое из них погибли. Фото: МЧС РТ.

В СУ СКР республики по факту взрыва газа в жилом доме на улице Ленина в Зеленодольске и гибели двух человек возбуждены еще два уголовных дела. Причиной стала беседа с родственниками погибшего 86-летнего пенсионера и пострадавших.

Оказалось, что 29 марта пенсионер, проживавший на седьмом этаже, стал высказывать мысли о суициде. Родственники поспешили к нему. Они прекрасно знали, что у пенсионера были проблемы с алкоголем и психикой после смерти его жены. По некоторым данным, мужчина открыл газ, но тогда вовремя успели родственники. Они собрали пенсионера и отвезли его в Зеленодольский психоневрологический диспансер.

Однако там, выслушав родню, в госпитализации мужчине отказали. Хотя они и предупреждали, что пенсионер не просто алкоголик, но обещает взорвать квартиру вместе с собой. Но эти слова не убедили медиков, и родня привезла его обратно домой. В отношении медиков возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Еще одно уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" было возбуждено по факту получения травм жителей дома.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия. С целью установления причин назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Отметим, что кроме хозяина квартиры в результате взрыва погибла еще и 70-летняя соседка. Она скончалась утром 30 марта в реанимации. Еще 5 человек в настоящее время находятся в больнице.