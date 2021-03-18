Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец о поджоге памятника Воину-освободителю в Заинске: «Не считаю, что нужно наказывать детей»

В скором времени омбудсмен с рабочим визитом отправится в Заинск. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этот четверг, 18 марта, на очередном заседании Госсовета Татарстана во время своего выступления уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец прокомментировала поджог детьми памятника Воину-освободителю в Заинске.

- Не считаю, что нужно наказывать детей, которые, из-за того, что им не объяснили, не знают, что такое хорошо и что такое плохо. Нужно бороться не со следствием, а с причиной, работать с родителями, школой, - сказала Волынец.

В скором времени омбудсмен с рабочим визитом отправится в Заинск.

Напомним, памятник там загорелся вечером 16 марта. Судя по записям с камер видеонаблюдения, четверо детей – три девочки и один мальчик, поджигали около монумента на Вечном-огне ветки из возложенного там венка. В один из моментов вспыхнул сам шестиметровый памятник, который был сделан из композитных материалов – стеклопластика. Не прошло и 15 минут, как он сгорел дотла. Остался только металлический каркас. Детей вычислили и вместе с родителями пригласили в полицию. Там в отношении взрослых составили протоколы по административной статье «Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Кроме того, по данному факту было еще и возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Его расследование под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

Но и это еще не все. Прокуратура в ходе своей проверки нашла ряд нарушений при изготовлении и приемки сгоревшего памятника. Так, что теперь уголовная ответственность грозит и экс-главе Заинска, и бизнесмену, который занимался монументом.