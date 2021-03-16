В Татарстане полностью сгорел памятник Воину-освободителю

Специалисты МЧС Татарстана устанавливают причины возникновения пожара. Фото: МЧС Татарстана

Вечером во вторник, 16 марта, в татарстанском городе Заинск на бульваре Победы неожиданно загорелся памятник Воину-освободителю, который, как утверждают местные жители, был установлен совсем недавно - 5 мая 2020 года.

Так выглядел памятник сразу после установки. Фото: администрация Заинского района

На место происшествия выезжали пожарные, но спасти монумент высотой шесть метров им не удалось. Он полностью сгорел. От памятника Воину-освободителю остался лишь каркас. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

- Горел памятник Воину-освободителю из композитного материала, - отметили в МЧС Татарстана.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, рассматривается версия поджога – незадолго до пожара около монумента видели троих молодых людей, которые потом скрылись в неизвестном направлении.

Тем временем, на место пожара прибыли сотрудники прокуратуры. Надзорный орган начал по данному факту свою проверку.

- Для нее будут привлечены специалисты. Среди прочего будет проверено и исполнение контрактных обязательств при установке памятника, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Монумент был сделан из композитного материала. Фото: МЧС Татарстана

В частности, обратят внимание на соблюдение технологии производства и использования для изготовления монумента требуемых огнеупорных материалов.