Контроля за ними практически нет: новые подробности поджога детьми памятника Воину-освободителю в Татарстане

Детей вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Фото: скриншот

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана установили личности девочек и мальчика, которые причастны к сожжению памятника Воину-освободителю в Заинске. Монумент из композитных материалов высотой в шесть метров полностью сгорел вчера, 16 марта. Вспыхнул он после того, как компания детей начала поджигать венок, который возложили к подножию памятника.

Выяснилось, что этими школьниками оказались три девочки из одной из местных школ и мальчик из другой. Во время заседания комиссии по делам несовершеннолетних, которую экстренно собрали после произошедшего, выяснилось, что мальчик оказался в этой компании почти случайно. Его позвали с собой две сестренки и их подружка, а он не смог отказаться. Родителям школьника выписали административный штраф, которые вместе с психологом провели с ним воспитательную беседу.

Сложнее ситуация оказалась с оставшимися тремя девочками. Дело в том, что две из них - самые старшие, уже состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Попали они туда 9 марта - обе участвовали в драке с одной из учениц их же школы.

- Вечером две сестренки - в возрасте восьми и 11 лет, пошли на прогулку, их мама состоит на учете как социально-неблагополучная, она злоупотребляет спиртным, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах. - Контроля за ними практически нет.

К сестренкам присоединилась их девятилетняя подружка, с воспитанием которой не справляется мать-одиночка. Прихватив с собой мальчика, компания и решила развлечься, проверяя как горят венки возле памятника.