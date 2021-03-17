Прокуратура Татарстана добивается уголовного дела для экс-главы Заинска из-за сгоревшего памятника Воину-освободителю

Речь идет о преследовании по таким уголовным статьям, как «Халатность» «Мошенничество» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По итогам проведенной проверки по факту сгоревшего памятника Воину-освободителю в Заинске сотрудники прокуратуры решили добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Халатность» в отношении уже экс-главы города Антона Петрова. А также и в отношении бизнесмена, который занимался изготовлением монумента, но уже по статьям «Мошенничество» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Дело в том, что надзорным органом было установлено, что по муниципальному контракту на изготовление и установку памятника в Заинске чиновник принял от исполнителя все работы, не убедившись в том, что объект отвечает требованиями пожарной безопасности.

- Между тем в ходе изготовления монумента не использовались негорючие материалы, предусмотренные техническим заданием аукционной документации, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - В связи с этим материалы проведенной направлены в следственные органы для решения вопроса об возбуждении уголовных дел.

Напомним, памятник Воину-освободителю в Заинске установили 5 мая 2020 года. Тогда пресс-служба администрации утверждала, что монумент изготовлен из негорючего стеклопластика. Но это, надо полагать, опровергла детская шалость.

Вечером 16 марта трое девочек и один мальчик подожгли от Вечного огня венок памяти у Воина-освободителя. Огонь быстро перекинулся на шестиметровый памятник и тот полностью сгорел. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

Детей вычислили и вместе с родителями пригласили в полицию. В отношении взрослых составили протоколы по административной статье «Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Тем временем стало известно, что спаленный детьми памятник восстановят ко Дню Победы 2021 года. Об этом сообщила вице-спикер Госсовета Татарстана, директор республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Татьяна Ларионова.