Глава СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане

Фото: СК России

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о поджоге в татарстанском Заинске памятника Воину-освободителю. Стало известно, что его ход под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

- Помимо прочего в будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку памятника, выполненного из горючих материалов, - также отметили в пресс-службе СК России.

Напомним, вечером 16 марта четверо малолетних детей – девочки и один мальчик, жгли ветки на Вечном огне и подпалили венок, лежащий на постаменте памятника. Огонь быстро перекинулся на монумент, изготовленный из композитных материалов, и он сгорел дотла.

Школьников вычислили. Их вместе с родителями пригласили в полицию. В отношении взрослых уже составлены протоколы по административной статье «Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».