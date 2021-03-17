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Происшествия17 марта 2021 11:49

Видео момента поджога памятника Воину-освободителю в Заинске

Татарстанские полицейские ведут розыск детей, которые сжигали ветки на Вечном огне около монумента, который потом сгорел дотла
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Выяснилось, что к ЧП причастны дети.

Фото: скриншот с видео

В Татарстане по факту уничтожения памятника Воину-освободителю в Заинске возбудили уголовное дело. Полицейские сейчас проверяют все городские школы в поисках подозреваемых.

Дело в том, что камеры видеонаблюдения запечатлели момент поджога монумента, который в итоге сгорел дотла. На записи видно, как трое девочек и один мальчик жгли на Вечном огне ветки и затем подпалили венок, лежавший у постамента памятника. С этого и начался пожар.

Напомним, ЧП произошло вечером 16 марта на бульваре Победы. Прибывшие на место происшествия пожарные так и не смогли спасти памятник. Изготовленный из композитного материала (стеклопластик) монумент был полностью уничтожен огнем. От шестиметровой фигуры остался только металлический каркас.

От памятника остался лишь каркас.

Фото: МЧС Татарстана

Отметим, что сразу после его установки администрация Заинского района заявила, что использовались огнеупорные материалы. Теперь это проверит и следователи, и сотрудники прокуратуры.

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