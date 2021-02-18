Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Роспотребнадзор республики не выдвигал никаких претензий лично Элвину Грею, только организаторам его концертов. Иначе, по его словам, быть не могло.- Никому послаблений не даем, и из-за этого ситуация с коронавирусом у нас более стабильная, - заявил Минниханов на заседании Медиаклуба при Полномочном представительстве Татарстана в России, который состоялся в Москве.Напомним, ранее Элвин Грей (Радик Юльякшин) заявил, что Роспотребнадзор Татарстана “преследует его и его команду” и отменил все свои концерты в республике на 2021 год. В Роспотребнадзоре Татарстана, в свою очередь, заметили, что такое решение певца никак не связано с их антиковидными требованиями.Однако управление и правда дважды выписывало артисту и его команде штрафы - за нарушение режима самоизоляции и правил при проведении сольного концерта.По словам Элвина Грея, он не хочет “холодной войны” и будет продолжать помогать татарстанским коллегам организовать концерты в Башкортостане, где является советником главы республики по культуре, но о проведении собственных выступлений в Татарстане речи пока не ведет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАртем Дзюба о песне Элвина Грея: “Смесь русского и восточного”По словам футболиста, трек татаро-башкирского певца на втором месте в плейлисте, который он слушает в машине (подробности)