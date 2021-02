Артем Дзюба о песне Элвина Грея: “Смесь русского и восточного”

Слова “Черноглазой” спортсмен знает практически наизусть и охотно подпевает исполнителю. Фото: Александр ГЛУЗ

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о треках, которые в последнее время слушает в машине. На первом месте в списке любимых “Лей, не жалей” Макса Барских, а на втором - “Черноглазая” в исполнении татаро-башкирского певца Элвина Грея. Правда, судя по публикации спортсмена об этом в соцсети, Дзюба, кажется, что с творчеством последнего он знаком не сильно.

- Второе место - Элвин Грей какой-то. Я не знаю, - сказал Дзюба, запуская трек в своей машине. - Смесь русского и восточного.

Несмотря на это, слова “Черноглазой” спортсмен знает и даже подпевает.

Отметим, второе место в плейлисте Дзюбы певец "получил" в преддверии своего заявления об отмене концертов в Татарстане на весь 2021 год. Элвин Грей заметил, что причина не в нем и его фанатах, но подробностей так не сообщил. Роспотребнадзор республики, в свою очередь, опроверг предположения о том, что причиной отмены выступлений могли стать антиковидные требования.

Напомним, футбольному миру России эстрадная музыка отнюдь не чужда. Причем не только в части предпочтений в личных плейлистах спортсменов. Так, неожиданно запел главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий. Перед Новым годом 2021 он исполнил в клубном клипе песню Мэрайя Кэри "All I Want for Christmas Is You". Болельщики оценили это. Кто-то даже отметил, что тренер поет не хуже звезд эстрады, а "Киркоров и Лепс отдыхают". Но Дзюба, с которым Слуцкий, к слову, часто устраивает настоящие интернет-баттлы, на этот раз почему-то промолчал. Видимо, предпочтя творчество Элвина Грея.

Кстати, противостояние Дзюбы и Слуцкого в Сети идет уже давно. Ранее в одной из "перепалок" в соцсетях тренер сравнивал футболиста с бревном, а тот его в ответ - с толстяком из "Форд Боярда" и располневшим героем видеоигры "Ведьмак". А в последний раз капитан российской сборной заметил сходство Слуцкого с камнеедом.

