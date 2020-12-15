В Казани антиковидные нарушения на концерте Элвина Грея рассмотрит суд

Утверждается, что во время выступления певца зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Фото: Мила КИЯН

Российский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин - Ред.) 9 декабря выступил на одной из концертных площадок в Казани. Сразу после этого в социальных сетях стали появляться посты о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм во время мероприятия.

Сообщалось, что зрители не надевали медицинских масок и не соблюдали дистанцию. Кроме того в зале не были установлены защитные конструкции, предупреждающие проход и скопление людей около сцены.

Роспотребнадзор Татарстана согласился с этими нарушениями и составил административные протоколы в отношении организаторов выступления - музыкального лейбла “Элвин Грей", и самого концертного зала. Материалы в отношении певца уже направлены в суд для рассмотрения.

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