В Казани антиковидные нарушения на концерте Элвина Грея рассмотрит суд

Утверждается, что во время выступления певца зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Фото: Мила КИЯН
Российский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин - Ред.) 9 декабря выступил на одной из концертных площадок в Казани. Сразу после этого в социальных сетях стали появляться посты о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм во время мероприятия.
Сообщалось, что зрители не надевали медицинских масок и не соблюдали дистанцию. Кроме того в зале не были установлены защитные конструкции, предупреждающие проход и скопление людей около сцены.
Роспотребнадзор Татарстана согласился с этими нарушениями и составил административные протоколы в отношении организаторов выступления - музыкального лейбла “Элвин Грей", и самого концертного зала. Материалы в отношении певца уже направлены в суд для рассмотрения.
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