2020-07-06T20:15:19+03:00
Звезды

«И тут меня как током прошибло»: Элвин Грей попал на штраф за нарушение самоизоляции

Певец утверждает, что не ничего не нарушал и готов оспорить постановление Роспотребнадзора [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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В постановлении Роспотребнадзора значится, что певец прилетел из Москвы в Казань и нарушил режим.В постановлении Роспотребнадзора значится, что певец прилетел из Москвы в Казань и нарушил режим.Фото: Мила КИЯН
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Как-то не задалось июльское утро у татаро-башкирского певца Элвина Грея (Радика Юльякшина). Началось все с того, что он заглянул в свой почтовый ящик и нашел в нем «письмо счастья» на 500 рублей.

- Ну штраф и штраф. Со всяким бывает, подумал я, - пишет на своей странице в соцсети певец.

Удивляться Элвин Грей начал, когда вчитался в присланное постановление Роспотребнадзора за подписью зам главного государственного санитарного врача в Лаишевском, Пестречинском и Рыбно-Слободском районах Татарстана.

Там черным по белому написано, что Элвин Грей прилетел из Москвы в Казань 16 марта и нарушил режим самоизоляции.

- Я же как никто иной знаю все сроки и постановления о самоизоляции, так как артисты «попали» в этой ситуации в первую очередь, - возмущается певец.

И чем дальше он читал, тем абсурднее для него казалась ситуация.

- Читаю постановление дальше. И тут меня как током прошибло. Оказывается, зам главного врача ссылается в документе на постановление за номером 7, вступившие в законную силу 19 марта - лицам, прибывшим из заграницы необходимо самоизолироваться на 14 дней (то что нужно самоизолироваться прибыв из Москвы и других регионов было принято почти через месяц 13 апреля и совсем в другом постановлении), - находит несостыковку Элвин Грей.

Далее певец начинает изучать указанные даты в документе. Как он утверждает, само постановление было вынесено аж 1 июня, значится 10 дней на обжалование, но вот только письмо приходит лишь 5 июля.

Фото: с личной страницы героя публикации

Фото: с личной страницы героя публикации

- Все сроки обжалования прошли. Парадокс. Это что теперь можно попирать закон, ища лазейки в дыре законодательной? - возмущается Элвин Грей. - Вопрос к зам врача - вы со всеми так поступаете? Или у Вас что-то личное к моей персоне? А может здесь усматривается другое? Если всех так незаконно под одну гребенку, а меня, мол мы не только с Вами так, вот и Элвина Грея обули. Ну уж извините, я не «бычок на откорме», который стоит в своём стойле и мычать боится. А если таких незаконных постановлений выписано тысячи? А если десятки тысяч? Это же уже «уголовка» чистой воды. Народ не быдло, он все понимает. Тем более в такое не простое время.

При этом певец не хочет переходить на личности, но и оставлять это дело просто так, также не желает. Он спрашивает у своих подписчиков как ему правильно поступить в этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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