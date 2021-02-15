"Убивал татарских детей COVID-19": Элвин Грей в шоке от нелепых заявлений в свой адрес и сообщил, что его преследуют в Татарстане

По впечатлениям артиста, эти гонения происходят по чьей-то указке сверху. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Утром в понедельник, 15 февраля, певец Элвин Грей объявил о решении отменить все концерты, которые должны были состояться в Татарстане в 2021 году. Причину он тогда не объяснил, заметив лишь, что она не в нем и не в его фанатах. Последние посчитали, что всему виной нарушение артистом антиковидных мер на территории республики. В Роспотребнадзоре Татарстан поспешили заявить, что требования к проведению концертов во время пандемии тут ни при чем. И тут Элвин Грей, видимо не выдержав, все же сообщил об истинных причинах отмены своих выступлений в Татарстане.

Как он сообщил на своей официальной странице в соцсети, все началось в марте 2020 года, когда он вернулся в Казань из Москвы, где отмечал день рождения друга. Роспотребнадзор республики тогда выписал ему штраф в размере 500 рублей за нарушение режима самоизоляции, но сам певец сообщает, что его обвинили в “прилете из заграницы”, да и поездка в столицу состоялась за месяц до введения самоизоляции.

Второй штраф, но на этот раз уже на 200 тысяч рублей, лейблу Элвина Грея вменили после концерта в Казани, который прошел 9 декабря. Тогда, как утверждалось, зрители были без медицинских масок и не соблюдали социальную дистанцию, а в самом зале не были установлены защитные конструкции, предупреждающие проход и скопление людей около сцены.

- Не хотел выносить сор из избы, но чтобы потом не читать очередные небылицы, напишу как есть по порядку. Этот орган (Роспотребнадзор Татарстана - Ред.) стал преследовать меня и мою команду по всей республике. Было много проблем при проведении концертов, хотя мы соблюдали все установленные нормы. Сложилось такое впечатление, что орган действует не в рамках установленных полномочий, а с чьей-то указки сверху, - заявил Элвин Грей.

Он также заметил, что после его сольного концерта в Казани, который несколько раз переносился, но после все же состоялся, в СМИ “появляется статья с сомнительным содержанием, где все вырвано из контекста и вывернуто наизнанку”. По словам артиста, он обратился в суд, но там его не поддержали, что “поразило больше всего и вывело из себя”.

- Монолог присутствовавшего на заседании представителя контролирующего органа поверг в шок тем, что я якобы специально ездил по Татарстану и "убивал татарских детей COVID-19". Заседание прошло больше месяца назад, решения до сих пор нет и не понятно будет ли. Судья резко ушел в отпуск и соответственно не можем подать апелляцию, - написал певец на своей странице в соцсети.

В конце этого сообщения Элвин Грей заметил, что не хочет “холодной войны” и будет продолжать помогать татарстанским коллегам организовать концерты в Башкортостане, где является советником главы республики по культуре, но о проведении собственных выступлений в Татарстане речи пока не ведет.

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